Названа "корабельною сосною" депутат відреагувала на скандал

Депутат Ірина Аллахавердієва (фото: nikvesti.com)

Депутат Ірина Аллахавердієва, яку обговорювали чоловіки-депутати, висловилася про інцидент

У Миколаєві журналісти зняли неформальне спілкування керівництва партії "Слуга народу" - Давида Арахамії і Олександра Корнієнка. Вони нібито обговорювали колегу по партії депутата Ірину Аллахавердієву і дозволили собі висловлюватися в адресу дуже негарно. Чоловіки порівняли народну обраницю з "корабельною сосною", а також зійшлися на думці, що президент Володимир Зеленський сказав би, що "вона баба - да".

Сама Ірина відреагувала на скандал дуже тонко.

"Зовнішність і особисте життя жінки як правило обговорюють чоловіки, які в ній ніколи не беруть участі", - сказала Аллахвердієва виданню "Страна".

Запис розмови Корнієнко та Арахамії був записаний на мікрофони журналістів. При цьому камери були вимкнені і політики думали, що мікрофони звук теж не пишуть.

Цікаво, що Олександр Корнієнко сказав, що запис змонтований і депутати обговорювали зовсім інші речі. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

При цьому в коментарях до його посту написали, що це була пряма трансляція і ніякого монтажу не могло бути.

Як ми раніше повідомляли, у мережі з'явилося відео неформального спілкування "слуг народу".

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Автор: Людмила Жукова