Названий секрет щасливого життя. Почніть прямо сьогодні

Більша частина людей мріє про довге, щасливе та спокійне життя. Але чи є якийсь секрет досягнення цього стану? 78% учасників опитування 2022 року заявили, що вони навіть заплатили б чимало грошей за справжнє щастя, якби це було можливо, згідно з опитуванням Oracle Fusion Cloud Customer Experience, в якому взяли участь 12 000 клієнтів і бізнес-лідерів.

Як досягти щастя, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання CNBC.

В чому секрет щасливого життя?

Стефані Харрісон, дослідниця, яка вивчала науку про щастя протягом останніх 10 років, каже, що гроші та успіх не є ключем до щастя.

"Я думаю, що секрет щастя полягає в тому, щоб допомагати іншим людям", - розповіла вона.

"Щоб зробити це, ви повинні дізнатися, ким ви є, ким ви є насправді, подалі від умов, які пропонує нам наше суспільство. А потім вам доведеться знайти найкращі способи поділитися цим собою з іншими людьми. Це дійсно те, що ви можете почати робити прямо зараз", - додає дослідниця

У своїй книзі "Нове щастя" Харрісон розповідає, що допомога іншим може привести до абсолютного щастя вас і людей, яким ви допомагаєте.

Допомагайте іншим і будьте щасливими

Переконання в тому, що отримання матеріальних благ, бути кращим за інших - це те, що зробить вас щасливими - це застарілі уявлення про щастя.

Харрісон ввела поняття New happy ("нове щастя") - воно полягає в тому, щоб допомогати іншим і бути від цього щасливим.

І дослідження підтверджують висновки Стефані.

Психологи перевірили цю теорію в дослідженні 2022 року за участю 122 людей із симптомами тривоги та депресії. Всім учасникам дали завдання - принести добро іншим. Всі мали записувати свої думки та емоції протягом 5 тижнів.

До кінця експерименту група, якій доручили робити вчинки доброти, побачила найбільшу користь для свого добробуту.

"Допомога іншим людям є однією з наших базових потреб. Це так само, як потреба у зв’язку, любові чи самоповазі, нам потрібно вийти за межі самих себе та відчути, що ми можемо змінити будь-яку ситуацію", - каже Стефані.

Ви можете почати допомагати іншим просто зараз, додає вона.

Ось кілька способів допомогти іншим і бути щасливішими: