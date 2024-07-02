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Назван секрет счастливой жизни. Начните просто сегодня

Вторник 02 июля 2024 12:08
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Назван секрет счастливой жизни. Начните просто сегодня Фото: Назван секрет счастливой жизни (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Большинство людей мечтают о долгой, счастливой и спокойной жизни. Но есть ли какой-нибудь секрет достижения этого состояния? 78% участников опроса в 2022 году заявили, что они даже заплатили бы немало денег за настоящее счастье, если бы это было возможно, согласно опросу Oracle Fusion Cloud Customer Experience, в котором приняли участие 12 000 клиентов и бизнес-лидеров.

Как добиться счастья, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание CNBC.

В чем секрет счастливой жизни?

Стефани Харрисон, исследовательница, изучавшая науку о счастье на протяжении последних 10 лет, говорит, что деньги и успех не являются ключом к счастью.

"Я думаю, что секрет счастья состоит в том, чтобы помогать другим людям", - рассказала она.

"Чтобы сделать это, вы должны узнать, кем вы являетесь, кем вы на самом деле, подальше от условий, которые предлагает нам наше общество. А затем вам придется найти лучшие способы поделиться этим собой с другими людьми. Это действительно то, что вы можете начать делать прямо сейчас", - добавляет исследовательница

В своей книге "Новое счастье" Харрисон рассказывает, что помощь другим может привести к абсолютному счастью вас и людей, которым вы помогаете.

Помогайте другим и будьте счастливы

Убеждение в том, что получение материальных благ быть лучше других - это то, что сделает вас счастливыми - это устаревшие представления о счастье.

Харрисон ввела понятие New happy ("новое счастье") - оно состоит в том, чтобы помогать другим и быть от этого счастливым.

Исследования также подтверждают выводы Стефани.

Психологи проверили эту теорию в исследовании 2022 с участием 122 человек с симптомами тревоги и депрессии. Всем участникам дали задание - сделать добро другим. Все должны были записывать свои мысли и эмоции в течение 5 недель.

К концу эксперимента группа, которой поручили совершать добрые поступки, увидела наибольшую пользу для своего благосостояния.

"Помощь другим людям является одной из наших базовых потребностей. Это так же, как потребность в связи, любви или самоуважении, нам нужно выйти за пределы самих себя и почувствовать, что мы можем изменить любую ситуацию", - говорит Стефани.

Вы можете начать помогать другим прямо сейчас, добавляет она.

Вот несколько способов помочь другим и быть счастливее:

  • Отправьте любимому человеку записку, сообщите ему, как вы его цените
  • Напишите приятное электронное письмо кому-то, хваля его работу
  • Позвоните другу, которого вы давно не слышали
  • Позвоните в магазин или компанию, которая вам нравится, и поблагодарите их
  • Улыбнитесь незнакомому человеку
  • Говорите о деле, которое имеет для вас ценность

Узнайте также секреты долголетия и счастливой жизни от японцев.

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Счастье Советы
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