Названий найкращий спосіб посадки помідорів у відкритий ґрунт

Як правильно посадити томати в ґрунт

Насамперед візьміть лопату і зробіть для розсади так звану канаву. Сапка та граблі не підійдуть, краще брати лише лопату.

Канаву робіть на півтори ширини лопати. Так високорослі томати почуватимуться комфортно.

Потім граблями розрівняйте канаву, щоб посадити розсаду. Відстань від кущика до кущика має бути від 50 до 70 см. У лунку кидаємо мінеральне добриво, щоб краще укорінялося.

Потім усі ямки залийте водою, щоб розсаді вистачило вологи. Після цього посадіть розсаду, засипайте землею ямки.

Звертайте увагу на те, що розсада не повинна бути переросла!

Для довідки

Посадка помідорів у відкритий грунт проводиться вранці або ввечері, погода має бути безвітряною, краще похмурою.