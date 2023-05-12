Назван лучший способ посадки помидоров в открытый грунт

Как правильно посадить томаты в грунт

Первым делом возьмите лопату и сделайте для рассады так называемую канаву. Сапка и грабли не подойдут, лучше брать только лопату.

Канаву делайте на полторы ширины лопаты. Так высокорослые томаты будут чувствовать себя комфортно.

Потом граблями разровняйте канаву, чтобы посадить туда рассаду. Расстояние от кустика к кустику должно быть от 50 до 70 см. В лунку бросаем минеральное удобрение, чтобы лучше укоренялось.

Потом все ямки залейте водой, чтобы рассаде хватило влаги. После этого посадите рассаду, засыпайте ямки землей.

Обращайте внимание на то, что рассада не должна быть переросшей!

Для справки

Посадка помидоров в открытый грунт проводится утром или вечером, погода должна быть безветренная, лучше пасмурная.