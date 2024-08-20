Названі продукти, які можуть прискорити розвиток раку у молодих людей

Яких саме, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.

Що треба знати про онкологію та їжу

Дієтолог і менеджер із інформації та пропаганди здоров’я у Всесвітньому фонді дослідження раку радить людям їсти менше їжі, яка переробляється, та продуктів з високим вмістом насичених жирів, цукру та солі.

Це стосується таких продуктів, як торти, печиво, тістечка, чіпси, підсолоджені напої та фаст-фуд, як піца та бургери.

Зараз, онкологія "помолодшала" та важко вражає молодь вже після 30 років.

У минулому можна було подумати, що рак був хворобою літнього населення, але в останні роки спостерігається тенденція, коли у людей все раніше діагностують рак.

Чому певна їжа шкідлива

Існує не лише один винуватець утворення важкої хвороби, але ультраоброблена їжа та оброблене м’ясо привернули найбільше уваги.

Професор та онколог Чарльз Свонтон повідомив, що дослідження показали, що іноді ранній початок раку кишечника може бути ініційований кишковими бактеріями, які більш поширені в тих людей, чиє харчування містить мало клітковини та багато цукру.

"Те, що ми бачимо в деяких дослідженнях, полягає в тому, що деякі пухлини у пацієнтів з раннім початком колоректального раку містять мутації, які можуть бути ініційовані цими мікробними видами", - сказав Свонтон.

Вважається, що ці мутації знижують здатність організму боротися з передраковими клітинами.

Для довідки

Ультраоброблені харчові продукти включають упаковані товари, напої, пластівці та готові до вживання продукти, які містять барвники, емульгатори, ароматизатори та інші добавки. Вони зазвичай мають високий вміст цукру, насичених жирів і солі та позбавлені вітамінів і клітковини.

Ці види їжі не містять клітковини і практично не містять необхідних поживних речовин. Їх слід їсти лише зрідка і в невеликих кількостях.