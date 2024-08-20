Названы продукты, которые могут ускорить развитие рака у молодых людей
Онкологи бьют тревогу относительно шокирующего роста количества диагностированных раковых заболеваний среди молодежи. Одной из причин называют потребление некоторых продуктов питания.
Каких именно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.
Что нужно знать об онкологии и еде
Диетолог и менеджер по информации и пропаганде здоровья во Всемирном фонде исследования рака советует людям есть меньше перерабатываемой пищи и продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и соли.
Это касается таких продуктов, как торты, печенье, пирожные, чипсы, подслащенные напитки и фаст-фуд, как пицца и бургеры.
Сейчас онкология "помолодела" и тяжело поражает молодежь уже после 30 лет.
В прошлом можно было подумать, что рак был болезнью пожилого населения, но в последние годы наблюдается тенденция, когда у людей все раньше диагностируют рак.
Почему определенная еда вредна
Существует не только один виновник образования тяжелой болезни, но ультраобработанная пища и обработанное мясо привлекли больше внимания.
Профессор и онколог Чарльз Свонтон сообщил, что исследования показали, что иногда раннее начало рака кишечника может быть инициировано кишечными бактериями, которые более распространены у тех людей, чье питание содержит мало клетчатки и много сахара.
"То, что мы видим в некоторых исследованиях, состоит в том, что некоторые опухоли у пациентов с ранним началом колоректального рака содержат мутации, которые могут быть инициированы этими микробными видами", – сказал Свонтон.
Считается, что эти мутации снижают способность организма бороться с предраковыми клетками.
Для справки
Ультраобработанные пищевые продукты включают упакованные товары, напитки, хлопья и готовые к употреблению продукты, содержащие красители, эмульгаторы, ароматизаторы и другие добавки. Они обычно содержат высокое содержание сахара, насыщенных жиров и соли и лишены витаминов и клетчатки.
Эти виды пищи не содержат клетчатки и практически не содержат необходимых питательных веществ. Их следует есть лишь изредка и в небольших количествах.
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