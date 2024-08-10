Сім "вбивчих" продуктів, яких слід назавжди прибрати з харчування

Недавнє дослідження показало, що харчування з високим вмістом ультраоброблених продуктів пов’язана з 32 різними параметрами здоров’я, включаючи смертність, рак, а також має наслідки для фізичного та психічного здоров’я.

Про те, яких продуктів слід уникати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Daily Express.

Що треба знати про ультраоброблені продукти

Доктор Скот повідомив, що ультраоброблена їжа не має поживної цінності цілісних продуктів. В ній менше клітковини, менше білка та менше вітамінів, антиоксидантів і поліфенолів.

Медик попередив, що ці закуски зазвичай наповнені джемом з додаванням цукру, насичених жирів і солі, що збільшує їх калорійність. Це сприяє накопиченню жиру, резистентності до інсуліну, ожирінню та запаленню. Усі ці фактори незалежно пов’язані з підвищеним ризиком розвитку раку, включаючи рак кишечника та молочної залози.

Зокрема, було виявлено, що підсолоджувачі, не пов’язані з цукром, емульгатори та нітрати/нітрити змінюють мікробіом кишечника, що може відігравати певну роль у розвитку раку кишечника. Емульгатори, які часто зустрічаються в таких ласощах, як тістечка та торти, сумно відомі тим, що завдають шкоди кишечнику.

Які продукти "вбивають" організм

Незважаючи на те, що повне виключення харчових продуктів, які пройшли ультраобробку, може здатися складним, доктор Скотт рекомендує замінити певні продукти на більш здорові альтернативи.

За словами медика, сім видів їжі, які можуть становити найвищий ризик, - це готові страви, чіпси, неякісні ковбаси, м’ясні делікатеси, морозиво, хліб і майонез.

Він попередив, що такі продукти, які часто містять емульгатори та додані нітрити/нітрати, можуть завдати шкоди вашому здоров’ю, якщо їх споживати у великих кількостях.

"Вони, по суті, є миючими засобами і додаються до харчових продуктів, щоб запобігти поділу жирових і водних компонентів. На жаль, вони також руйнують захисний шар слизу, який покриває поверхню стінки кишечника. Цей шар слизу діє як бар’єр між клітинами слизової оболонки кишківника та бактеріями, грибками та вірусами, що мешкають у кишечнику (мікробіом)", - сказав він.

Прямий контакт між слизовою оболонкою кишечника та мікробіомом може спровокувати запалення та створити середовище, сприятливе для розвитку раку кишечника.