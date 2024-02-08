Названі найнездоровіші продукти у світі: що потрапило до цього списку

Перероблені м'ясні продукти

Бекон, м'ясне асорті та багато видів м'яса не особливо корисні для здоров'я. В основному це пов'язано з високою часткою насичених жирних кислот та хімічних консервантів, вживання яких призводить до серцево-судинних захворювань.

Але на ковбасу чекають інші неприємності. Як пояснює Даніела Крель, консультант із харчування з Баварського споживчого центру, високий вміст солі також сприяє тому, що ковбаси та оброблені м'ясні продукти в цілому не зовсім корисні для здоров'я.

Посолочна сіль, зокрема нітрит натрію, виявляється проблематичною: "Під час нагрівання та смаження утворюються нітрозаміни, які є канцерогенними. Це стосується, наприклад, червоних ковбас".

Дим, що виникає в процесі смаження та грилю, також шкідливий для здоров'я. Він містить поліциклічні смакоароматичні речовини, які також можуть бути канцерогенними.

Якщо ви хочете їсти м'ясо, вам слід їсти сирі продукти без нітритів і звертати увагу на органічну якість.

Вироби з білого борошна (хліб, печиво)

Для перетравлення цих продуктів організму необхідні вітаміни та мінерали. Оскільки вони не містяться в продуктах із білого борошна, організму доводиться отримувати їх із власних джерел.

Якщо людина протягом тривалого часу споживає багато продуктів із білого борошна та мало вітамінів та мінералів, у нього може виникнути дефіцит цих поживних речовин.

Крім того, біле борошно є концентрованим вуглеводом, який організм перетворює на чистий цукор. Це призводить до різкого підвищення рівня цукру в крові після вживання продуктів із білого борошна. Тоді підшлункова залоза має працювати правильно і виробляти інсулін, щоб знову його знизити.

Масивні коливання рівня цукру в крові також викликають потяг до їжі, що може призвести до ожиріння і, як наслідок, серцево-судинних захворювань.

Тому експерти рекомендують вживати макарони, рис та хліб із цільного зерна, а не з білого борошна.

Консервовані помідори та інші консерви

Консервовані помідори насправді не такі шкідливі для здоров'я, тому що, наприклад, вони містять значно більше лікопіну, ніж свіжі помідори. Ця вторинна рослинна речовина не тільки відповідає за червоний колір, але й дуже корисна для здоров'я.

Тому що це антиоксидант, який видаляє вільні радикали, зміцнює імунну систему та навіть знижує ризик розвитку раку.

За словами Даніели Крель, проблема криється в самій банці: "Внутрішнє покриття містить бісфенол А, який потрапляє в їжу".

Хімічна речовина порушує гормональний баланс і може призвести до проблем у розвитку дітей. З цим також пов'язані безпліддя та рак.

"На жаль, це стосується більшості банок, тому що альтернативи промисловість поки що не знайшла. Банки без покриття також не є рішенням, тому що, наприклад, у банку потрапляє олово, яке токсичне", - наголосила експерт.

Найкраще використовувати продукти у скляних банках.

Тунець, риба-меч, лосось та інші види риби

Риба корисна для здоров'я, і її слід включати в меню хоча б один чи два рази на тиждень через вміст у ній корисних жирів омега-3 та йоду. Але деякі види риби сильно забруднені ртуттю. "

Особливо багато його зберігається у старій та великій рибі, у тому числі в рибі-меч та тунці”, - пояснює Крель.

Наскільки висока концентрація цього важкого металу залежить не тільки від віку та виду, а й від відповідного району промислу. Хоча ЄС встановлює граничні значення для риби, вагітним і жінкам, що годують, зокрема, слід уникати вживання цих видів, оскільки ртуть високотоксична і може завдати серйозної шкоди ненародженим дітям і немовлятам.

Також слід бути обережними з рибою, що вирощується в аквакультурі, наприклад, з лососем. Він часто сильно забруднений антибіотиками та пестицидами, які додають у корм.

Рис та рисові продукти

Рис вважається легким та легко засвоюваним продуктом, проте рис, особливо очищений та відшліфований, майже не містить цінних інгредієнтів. Вони перебувають в оболонці. Тому більш здоровим варіантом є цільнозерновий рис, багатий на клітковину, вітаміни та мінерали.

Енергетичні та протеїнові батончики

Протеїнові та енергетичні батончики зазвичай не такі корисні, як багатьом хотілося б вірити. Фактично, батончики часто виготовляються з оброблених соєвих або молочних білків, рафінованого цукру, підсолоджувачів, гідрогенізованих жирів та штучних ароматизаторів. Всі ці інгредієнти можуть спричинити хронічні захворювання.

Однак рекомендується використовувати енергетичні батончики, виготовлені з натуральних інгредієнтів, таких як горіхи та сухофрукти (найкраще органічної якості), і вони набагато корисніші.

Пончики та інша випічка

Тепер перейдемо до загальновідомої класики. Крапфени, також відомі як млинці, є однією з улюблених випічок і особливо популярні. За винятком цукру, жиру та білого борошна, ця випічка не містить жодних поживних речовин і тому не є корисною для здоров'я. Крім того, він також містить токсини. Крель пояснює: "Пончики зазвичай печуть у дешевій пальмовій олії - при цьому утворюються жирні забруднювачі, які є канцерогенними".

Наприклад, складний ефір жирної кислоти 3-монохлорпропандіол, скорочено званий 3-МХПД.

Оскільки багато хлібобулочних виробів, спредів і закусок містять пальмову олію, допустима добова норма може бути швидко перевищена, особливо для дітей. Ось чому Баварський споживчий центр закликає встановити по всій Європі максимальні рівні 3-МХПД у рослинних жирах, олії та дитячому харчуванні, пояснює Крель.

Попкорн у мікрохвильовій печі

Готовий попкорн, який ви просто кладете в пакетик в мікрохвильову піч, практично, але вкрай шкідливо для здоров'я. Залежно від сорту воно містить величезну кількість солі або цукру, гідрогенізованих жирів та підсилювачів смаку, наприклад, ароматизатора вершкового масла діацетилу. Навіть невеликі його кількості вражають легені.

Ця речовина викликала скандал у Сполучених Штатах кілька років тому, оскільки у робочих фабрик, які щодня піддавалися впливу парів діацетилу, розвинувся облітеруючий бронхіоліт, який призводить до незворотного рубцювання та звуження легень. Захворювання увійшло в історію як так звану попкорнову легеню, а нещодавно знову потрапило до заголовків газет у зв'язку з електронними сигаретами.

Діацетил міститься не тільки у попкорні або ароматизованих електронних сигаретах, але також у закусках, випічці, готових стравах, сумішах для випічки та маргарині.

Солодощі

Вони знали, що цей момент настане - звичайно, солодощі теж дуже шкідливі. Шоколад, гумові цукерки та інші солодощі містять величезну кількість цукру, часте вживання якого може викликати численні захворювання, пов'язані з харчуванням, такі як надмірна вага, ожиріння, діабет 2 типу та серцево-судинні захворювання.

Тим часом солодощі не містять жодних поживних речовин, які могли б бути корисні нашому організму. Ось чому при засвоєнні всього цукру організму доводиться покладатися на вітаміни та мінерали зі своїх запасів, оскільки насолоди їх не забезпечують. У довгостроковій перспективі є ризик дефіциту. Ми також ризикуємо зазнати нападу потягу до їжі через підвищення рівня цукру в крові.

Домашній шоколад, наприклад, з какао-олії, органічної кокосової олії, какао та меду, є більш здоровою альтернативою.

Крохмалисті, гарячі продукти

Картопля фрі та чіпси є одними з улюблених закусок багатьох дорослих та дітей, тому їх часто їдять. Зокрема, картопля фрі часто виявляється на наших тарілках як гарнір. Але ці картопляні продукти вкрай шкідливі здоров'ю. Дослідження показали, що регулярне вживання двічі-тричі на тиждень подвоює ризик смерті.

Це пов'язано не тільки з високим вмістом жирів та солі, що сприяють серцево-судинним захворюванням, але і з тим, що в цих продуктах міститься велика кількість акриламіду. Ця речовина є канцерогенною та утворюється при нагріванні продуктів, багатих на вуглеводи, наприклад, при запіканні, запіканні та смаженні у фритюрі.

За даними центрів консультування споживачів, продукти з картоплі містять особливо велику кількість цієї речовини, так само як і печиво, крекери, тости, хрусткі хлібці та сухі сніданки.

Діти особливо схильні до ризику, оскільки вони можуть швидко засвоювати більшу кількість акриламіду залежно від маси їх тіла. Хороша новина: з 11 квітня 2018 року відповідно до правил ЄС заходи щодо зниження вмісту цієї речовини у продуктах харчування стали юридично обов'язковими, а це означає, що виробники продуктів харчування мають дотримуватись певних граничних значень.

Безалкогольні напої

Кола та інші безалкогольні напої дуже популярні серед молоді та дорослих. На жаль, вони містять багато штучних ароматизаторів, багато цукру та своїми порожніми калоріями сприяють розвитку ожиріння та діабету 2 типу. Згідно з дослідженням, ризик таких захворювань збільшується на вісім відсотків, якщо щодня вживати понад 250 мілілітрів безалкогольного напою.

Безалкогольні напої, що містять підсолоджувачі, теж не набагато краще: вони сприяють серцево-судинним захворюванням. За словами Даніели Крель, замінник аспартам також шкідливий для нирок, якщо його вживати у великих кількостях.

Заморожена піца

Розірвіть картонну коробку та пластикову упаковку та поставте в духовку. Немає нічого простішого, ніж приготувати заморожену піцу. Але крім високого вмісту жиру та калорій, заморожена піца також містить безліч штучних ароматизаторів та підсилювачів смаку. Крім того, особливу небезпеку становить піца з салямі.

"Нітритна сіль солі в салямі в поєднанні з сиром утворює небезпечні нітрозаміни, які є канцерогенними", - пояснює Даніела Крель.