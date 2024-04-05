Названі найкорисніші перекуси, які можна дорослим та дітям

Так, дослідники назвали найкращим перекусом сухофрукти. Це концентроване джерело вітамінів, мінералів, клітковини та інших корисних речовин.

Такий продукт може стати частиною вашого здорового харчування. І сухофрукти можна споживати в чистому вигляді, додавати до салатів, каш, йогуртів, випічки, робити з них компоти та кисіль та багато іншого.

Добова норма сухофруктів:

Для дорослих - 50-100 г

Для дітей - 20-50 г

Дієтологи з Массачусетського університету у своєму дослідженні довели, що сухофрукти, фруктове пюре та консервовані фрукти містять найбільшу кількість клітковини та поживних речовин. А ще у таких продуктах зовсім мало цукру.

Вчені проаналізували вміст поживних речовин у 1497 видах фруктових снеків, щоб визначити, які ж перекуси будуть найбільш корисні для здоров'я.

Для порівняння корисності закусок дослідники використали індекс Nutrient Rich Foods (NRF), який розраховує загальний показник якості харчування на основі певного набору поживних речовин у продуктах. Ця модель враховує вміст бажаних нутрієнтів (білка, харчових волокон, калію, вітаміну D, кальцію, заліза) та тих, які мають бути обмежені в раціоні (насичені жири, холестерин, доданий цукор та натрій).

Результати аналізу показали, що сухофрукти, фруктове пюре та консервовані фрукти були найменш солодкими та жирними. А ще така їжа показала високий вміст клітковини - важливих для нормальної роботи кишечника волокон, які не перетравлюються.

А от до "нездорових" перекусів дослідники віднесли мармелад та батончики на фруктовій основі.