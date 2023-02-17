Названі ліки в гінекології, які зовсім не працюють: головні фуфломіцини

Ліки-фуфломіцини призначаються і в гінекології. На жаль, вони не допоможуть вам завагітніти, нормалізувати цикл, вилікувати ряд хвороб. Єдине, що у них вийде прекрасно - це звільнити ваш гаманець від грошей.
Про головні ліки-фуфломіцини розповіла в Instagram акушер-гінеколог Юлія Ніколова.
Річ у тім, що замість правильного лікування, ви тільки затягуватимете розв'язання проблеми зі здоров'ям
"Вони не допоможуть вам завагітніти, нормалізувати цикл, позбавитися від злук (спайок), вилікувати ВПЛ. Це далеко не весь список, але це ті, які найчастіше призначають. При цьому вартість таких препаратів від 300 грн до 3000 грн! Якщо ви хотіли б зберегти ці гроші, не приймайте "пустунку", щоб не нашкодити своєму стану здоров'я", - підсумувала лікарка.
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Раніше гінеколог назвала поширені стани, які загрожують жінкам.