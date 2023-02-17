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Названы лекарства в гинекологии, которые совсем не работают: главные фуфломицины

Какий лекарства не помогут в гинекологии (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Лекарства-фуфломицины назначаются и в гинекологии. К сожалению, они не помогут вам забеременеть, нормализовать цикл, вылечить ряд заболеваний. Единственное, что у них получится прекрасно – это освободить ваш кошелек от денег.

О главных лекарствах-фуфломицинах рассказала в Instagram акушер-гинеколог Юлия Николова.

Список фуфломицинов:

  • Циклодинон и Мастодинон – это топ в назначениях!
  • Тазалок / Нормоцикл / Зинтаго / Нормомен. Эти растительные препараты не выравнивают цикл, не рассасывают кисты, не лечат бесплодие. Если есть проблемы с циклом, то, в первую очередь, нужно выяснить причину!
  • Лонгидаза и Дистрептаза не помогут в рассасывании спаек. Но есть кое-что, что вы должны знать: от спаек можно избавиться только хирургическим путем!
  • Алокин-Альфа / Эпиген интим не вылечат от ВПЧ (вируса папилломы человека), ВПЧ не лечится, есть только профилактика!
  • Тивортин не лечит "преждевременное старение плаценты", и не поднимет ее.

Почему не стоит принимать эти лекарства

Дело в том, что вместо правильного лечения, вы будете только затягивать решение проблемы со здоровьем

"Они не помогут вам забеременеть, нормализовать цикл, избавиться от соединений (спаек), вылечить ВПЧ. Это далеко не весь список, но это наиболее часто назначаемые. При этом стоимость таких препаратов от 300 до 3000 грн! Если вы хотели бы сохранить эти деньги, не принимайте "пустышку", чтобы не навредить своему состоянию здоровья", - подытожила врач.

Читайте также о "популярных" витаминах, которые могут навредить сердцу.

Ранее гинеколог назвала распространенные состояния, угрожающие женщинам.

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