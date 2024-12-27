Названі дві найкращі пози для гарного сну

Які пози для сну вважаються найкращими?

Поза, в якій ви спите, впливає на те, наскільки добре ви відпочиваєте, і може навіть погіршити такі захворювання, як біль у спині, хропіння, кислотний рефлюкс тощо.

Найпоширенішою позицією для сну серед дорослих є сон на правому чи лівому боці.

Більше 60% людей обирають спати саме так. Наступне за поширеністю положення для сну - лежачи на спині, обличчям догори. Найменш популярна поза для сну - це сон на животі. Лише 10% людей обирають це положення для нічного відпочинку.

Найздоровішою для вас буде та поза для сну, яка є найзручнішою та допомагає вам гарно заснути.

"Немає жодного найкращого способу заснути. Це будь-який спосіб, який працює для вас, щоб обмежити рівень болю та допомогти вам почуватися добре", - повідоив експерт Шелбі Гарріс.

Сон на боці або на спині зазвичай вважається здоровішим, ніж сон на животі, який пов’язаний із низкою проблем зі здоров’ям, наприклад болем у спині.

Тим не менш, сон на спині та на боці також може погіршити певні захворювання, наприклад, кислотний рефлюкс або проблеми з плечем, відповідно. І сон на животі може бути кращим для деяких людей з апное сну.

Тож, по суті, найздоровіша поза для сну залежатиме від вашого індивідуального здоров’я, каже Гарріс.

Завжди звертайтеся до свого лікаря, якщо у вас виникли запитання або сумніви щодо вашого сну. Однак ці пози для сну зазвичай рекомендуються за таких умов.

Найкраще положення для сну при болях у спині чи шиї

Експерти відзначають, що якщо у вас болить спина або шия, важливо вибрати позу для сну, яка зменшить навантаження на хребет. Як зазначають експерти, найкраще положення для полегшення болю в спині та підтримки хребта у вирівняному стані - спати на спині, якщо у вас є хороша опора під шиєю.

Невелику подушку або згорнутий рушник також можна використовувати під колінами, щоб зменшити тиск на нижню частину спини.

Найкраще положення для сну при апное та хропінні

За словами експертів, сон на боці або на животі, як правило, краще для людей, які мають проблеми з диханням уві сні, такі як апное уві сні, оскільки ці пози допомагають підтримувати дихальні шляхи відкритими.

Сон на спині зазвичай вважається найгіршим положенням, якщо ви хропите.

Яка поза для сну найменш здорова?

Експерти відзначають, що найменш здорова поза для сну - це все, що викликає найбільший біль, погіршує основні проблеми зі здоров’ям, підвищує ризик несприятливих подій або порушує сон.

Як правило, сон на животі є найгіршим положенням для сну при болях у спині чи шиї, тоді як сон на спині є найгіршим положенням для апное уві сні та хропіння, і обидва положення не ідеальні для вагітності чи кислотного рефлюксу.