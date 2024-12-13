Названа всім відома олія, яка може призводити до раку

Нове дослідження повідомило, що деякі олії, які використовуються в кулінарії, можуть викликати сплеск розвитку раку кишечника у молодих людей.

Який саме це продукт, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Star.

Яка олія може призводити до раку

Згідно з новим дослідженням, рівень раку кишечника серед молодих людей зростає в Англії більш різко, ніж у багатьох інших країнах світу. Захворюваність на рак кишечника на ранніх стадіях у людей віком від 25 до 49 років зростає у всьому світі. За словами дослідників, Британія є однією з країн із найбільшим зростанням, у середньому на 3,6% щорічно.

Треба з’ясувати, чому все більше молодих людей розвивають рак кишечника, але експерти вважають, що неправильне харчування, більше ультраоброблених продуктів, ожиріння та відсутність фізичних вправ відіграють певну роль.

Дані, надані благодійною організацією до 2019 року, свідчать про те, що рівень захворюваності на рак кишечника серед дорослих віком від 25 до 49 років з початку 1990-х років збільшився на 52%.

У Великобританії щороку реєструється близько 2600 нових випадків раку кишечника у людей віком 25-49 років і близько 44 100 нових випадків у людей різного віку.

У новому дослідженні, опублікованому цього тижня, лікарі попередили, що споживання великої кількості олії з насіння соняшнику, виноградних кісточок, ріпаку та кукурудзи може збільшити ризик раку кишечника.

Дослідження проаналізувало 80 пацієнтів з раком товстої кишки та виявило, що вони мали високий рівень біоактивних ліпідів, які утворюються в результаті розщеплення олій насіння.

Олії насіння містять омега-6 і поліненасичені жирні кислоти, тоді як оливкова олія і олія авокадо містять такі хороші жири, як омега-3.

Дослідження, опубліковане в медичному журналі Gut, розглядало 81 зразок пухлин у людей віком від 30 до 85 років і виявило, що вони мають значно вищий рівень ліпідів, викликаних оліями насіння, ніж більш здоровими жирами в ракових пухлинах.

Це свідчить про те, що сполуки в оліях поглинаються організмом і викликають рак.