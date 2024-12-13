Названо всем известное масло, которое может приводить к раку

Новое исследование сообщило, что некоторые масла, используемые в кулинарии, могут вызвать всплеск развития рака кишечника у молодых людей.

Какой именно это продукт, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Star.

Какое масло может приводить к раку

Согласно новому исследованию, уровень рака кишечника среди молодых людей растет в Англии более резко, чем во многих других странах мира. Заболеваемость раком кишечника на ранних стадиях у людей в возрасте от 25 до 49 лет растет во всем мире. По словам исследователей, Великобритания является одной из стран с наибольшим ростом, в среднем на 3,6% ежегодно.

Надо выяснить, почему все больше молодых людей развивают рак кишечника, но эксперты считают, что неправильное питание, больше ультраобработанных продуктов, ожирение и отсутствие физических упражнений играют определенную роль.

Данные, предоставленные благотворительной организацией до 2019 года, свидетельствуют о том, что уровень заболеваемости раком кишечника среди взрослых в возрасте от 25 до 49 лет с начала 1990-х годов увеличился на 52%.

В Великобритании каждый год регистрируется около 2600 новых случаев рака кишечника у людей в возрасте 25-49 лет и около 44 100 новых случаев у людей всех возрастов.

В новом исследовании, опубликованном на этой неделе, врачи предупредили, что потребление большого количества масла из семян подсолнечника, виноградных косточек, рапса и кукурузы может увеличить риск рака кишечника.

Исследование проанализировало 80 пациентов с раком толстой кишки и обнаружило, что они имели высокий уровень биоактивных липидов, которые образуются в результате расщепления масел семян.

Масла семян содержат омега-6 и полиненасыщенные жирные кислоты, тогда как оливковое масло и масло авокадо содержат такие хорошие жиры, как омега-3.

Исследование, опубликованное в медицинском журнале Gut, рассматривало 81 образец опухолей у людей в возрасте от 30 до 85 лет и обнаружило, что они имеют значительно более высокий уровень липидов, вызванных маслами семян, чем более здоровыми жирами в раковых опухолях.

Это свидетельствует о том, что соединения в маслах поглощаются организмом и вызывают рак.