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Вредая привычка в питании, которая серьезно повреждает ваше сердце

Фото: Названа вредная привычка для сердца (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Если вы считаете, что сидение на диете может сделать вас здоровее, то это не всегда так. Некоторые люди в стремлении похудеть попадают в замкнутый круг, то сбрасывая, то набирая вес. Это называется "диета йо-йо", которая может сильно навредить вашему сердцу.

Об этом пишет Eatthis.

Что такое йо-йо диета

Йо-йо диета, также известная как "циклическое изменение веса", описывает схему похудения, восстановления его и последующего повторения диеты. Это процесс, который заставляет вес подниматься и опускаться, как некогда популярную игрушку йо-йо.

80% людей возвращают сброшенный вес

Когда речь идет о людях, которые сильно похудели, исследования Scientific American показали, что 80% из них начинают снова набирать вес в течение года.

Американское физиологическое общество доказывает, что диета йо-йо может серьезно повредить вашему сердцу.

Почему плохо, когда вес прыгает

"Тело очень гибкое и имеет тенденцию приспосабливаться, но если это хроническая ситуация, некоторые органы могут потерять способность к адаптации", - говорит Алин де Соуза, один из авторов исследования.

Диета и колебания веса вызывают сильный стресс для организма, поэтому вырабатывается высокий уровень гормона стресса, называемого кортизолом.

Высокий уровень кортизола может вызвать воспаление в организме и привести к более высокому риску кардиометаболических заболеваний.

Ранее мы писали про ранние признаки рака кишечника, которые можно не заметить.

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