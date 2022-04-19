Шкідлива звичка в харчуванні, яка серйозно пошкоджує ваше серце

Що таке йо-йо дієта

Йо-йо дієта, також відома як "циклічна зміна ваги", описує схему схуднення, відновлення його і подальшого повторення дієти. Це процес, який змушує вагу підніматися і опускатися, як колись популярну іграшку йо-йо.

80% людей повертають скинуту вагу

Коли мова йде про людей, які сильно схудли, дослідження Scientific American показали, що 80% з них починають знову набирати вагу протягом року.

Американське фізіологічне товариство доводить, що дієта йо-йо може серйозно зашкодити вашому серцю.

Чому погано, коли вага стрибає

"Тіло дуже гнучке і має тенденцію пристосовуватися, але якщо це хронічна ситуація, деякі органи можуть втратити здатність до адаптації", - говорить Алін де Соуза, один з авторів дослідження.

Дієта і коливання ваги викликають сильний стрес для організму, тому виробляється високий рівень гормону стресу, званого кортизолом.

Високий рівень кортизолу може викликати запалення в організмі і привести до більш високого ризику кардіометаболічних захворювань.