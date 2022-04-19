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Шкідлива звичка в харчуванні, яка серйозно пошкоджує ваше серце

Фото: Названа шкідлива звичка для серця (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Якщо ви вважаєте, що сидіння на дієті може зробити вас здоровішими, то це не завжди так. Деякі люди в прагненні схуднути потрапляють в замкнуте коло, то скидаючи, то набираючи вагу. Це називається "дієта йо-йо", яка може сильно зашкодити вашому серцю.

Про це пише Eatthis.

Що таке йо-йо дієта

Йо-йо дієта, також відома як "циклічна зміна ваги", описує схему схуднення, відновлення його і подальшого повторення дієти. Це процес, який змушує вагу підніматися і опускатися, як колись популярну іграшку йо-йо.

80% людей повертають скинуту вагу

Коли мова йде про людей, які сильно схудли, дослідження Scientific American показали, що 80% з них починають знову набирати вагу протягом року.

Американське фізіологічне товариство доводить, що дієта йо-йо може серйозно зашкодити вашому серцю.

Чому погано, коли вага стрибає

"Тіло дуже гнучке і має тенденцію пристосовуватися, але якщо це хронічна ситуація, деякі органи можуть втратити здатність до адаптації", - говорить Алін де Соуза, один з авторів дослідження.

Дієта і коливання ваги викликають сильний стрес для організму, тому виробляється високий рівень гормону стресу, званого кортизолом.

Високий рівень кортизолу може викликати запалення в організмі і привести до більш високого ризику кардіометаболічних захворювань.

Раніше ми писали про ранні ознаки раку кишечника, які можна не помітити.

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