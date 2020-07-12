Зарплата 70 000 гривен: рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в Украине

В Украине самые высокие зарплаты предлагают в IT-сфере
В Украине рейтинг самых высокооплачиваемых профессий составляют менеджеры национального уровня, информационные директора и руководители в IT-сфере. Кто и сколько может получать, а также какая специфика профессий с приятными зарплатами – разбирался STYLER.
Больше всего зарабатывают работники IT-сферы. По статистике портала для размещения вакансий и резюме work.ua, топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Украине составляют предложения на рынке IT. При этом больше всего зарабатывают разработчики .Net и Java со средней зарплатой 50-55 тысяч гривен. В столице разработчикам .Net платят по 70 000 гривен.
Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в Украине:
При этом по количеству вакансий самыми востребованными специалистами в Украине являются менеджеры по продажам, продавцы-консультанты, водители, бухгалтеры, администраторы, директора, менеджеры по работе с клиентами, грузчики, торговые представители, офис-менеджеры и другие.
Стоит отметить, что на фоне карантина в Украине сохраняется высокий уровень безработицы. По данным на июнь 2020 года на официальном учете в Службе занятости находилось 514 тысяч безработных.
Напомним, что ранее в Прогресстех-Украина заявили, что помогут ХАИ увеличить количество инженеров.
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