Зарплата 70 000 гривен: рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в Украине

Работа в Украине (иллюстративное фото: canva.com)

В Украине самые высокие зарплаты предлагают в IT-сфере

В Украине рейтинг самых высокооплачиваемых профессий составляют менеджеры национального уровня, информационные директора и руководители в IT-сфере. Кто и сколько может получать, а также какая специфика профессий с приятными зарплатами – разбирался STYLER.

Больше всего зарабатывают работники IT-сферы. По статистике портала для размещения вакансий и резюме work.ua, топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Украине составляют предложения на рынке IT. При этом больше всего зарабатывают разработчики .Net и Java со средней зарплатой 50-55 тысяч гривен. В столице разработчикам .Net платят по 70 000 гривен.

Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в Украине:

Национальный менеджер: средняя зарплата – около 40 тысяч гривен.

– Особенности работы: образование, управленческий опыт, построенная карьера.

– Можно получить до 100 тысяч гривен в месяц.

– Особенности работы: образование, управленческий опыт, построенная карьера. – Можно получить до 100 тысяч гривен в месяц. Информационный директор: средняя зарплата около 40 тысяч гривен.

– Особенности работы: определять информационную политику компании, управленческие навыки, умение принимать определяющие решения.

– Особенности работы: определять информационную политику компании, управленческие навыки, умение принимать определяющие решения. Суперинтендант: средняя зарплата около 40 тысяч гривен.

– Особенности работы: контроль обеспечения судов технической документацией и материально-технической базой.

– Особенности работы: контроль обеспечения судов технической документацией и материально-технической базой. Руководитель IT-отдела зарабатывает в среднем 35 тысяч гривен.

– Особенности работы: анализ характеристик технических устройств, средств электросвязи и программного обеспечения.

– Особенности работы: анализ характеристик технических устройств, средств электросвязи и программного обеспечения. Angular-разработчик: средняя зарплата – около 31 тысячи гривен.

– Особенности работы: программирование.

При этом по количеству вакансий самыми востребованными специалистами в Украине являются менеджеры по продажам, продавцы-консультанты, водители, бухгалтеры, администраторы, директора, менеджеры по работе с клиентами, грузчики, торговые представители, офис-менеджеры и другие.

Стоит отметить, что на фоне карантина в Украине сохраняется высокий уровень безработицы. По данным на июнь 2020 года на официальном учете в Службе занятости находилось 514 тысяч безработных.

Напомним, что ранее в Прогресстех-Украина заявили, что помогут ХАИ увеличить количество инженеров.

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