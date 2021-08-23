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Названа самая полезная утренняя каша: стоит копейки!

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Понедельник 23 августа 2021 07:32
Названа самая полезная утренняя каша: стоит копейки! Фото: Названа самая полезная утренняя каша (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Врачи назвали самую полезную утреннюю кашу, которая даст вам заряд энергии на целый день, обеспечит важными минералами и микроэлементами, а еще она очень вкусная. Речь идет о каше из пшенной крупы, цена на которую в Украине невысока.

Об этом сообщает Food Data Central.

Чем же так полезно пшено

Пшено - отличный источник полезных углеводов и клетчатки. Также крупа богата необходимыми витаминами и минералами.

Ученые говорят, что пшенная каша полезна для сердца. Одно из исследований доказало связь между употреблением цельнозерновых продуктов и предотвращением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Пшено - один из самых полезных таких продуктов благодаря высокому содержанию магния. Минерал поможет в снижении артериального давления, уменьшит риск инфаркта и инсульта, особенно - в случае атеросклероза.

За счет богатства клетчаткой пшенная каша поможет в борьбе с "плохим" холестерином, выводя его из организма.

Полезно пшено и для кишечника. Употребление каши из этого злака поможет снизить газообразование, устранить вздутие живота и спазмы.

Кашу можно употреблять людям с диабетом. Крупа имеет низкий гликемический индекс, что положительно влияет на страдающих этим недугом.

Сколько в Украине стоит пшено?

Так, по данным Госстата в июле 2021 года пшено стоило 17 грн за килограмм - и это одна из самых дешевых круп.

Цены на основные крупяные изделия в Украине (по состоянию на июль):

  • Гречка - 42 грн
  • Рис - 27 грн
  • Пшено - 17 грн
  • Манка - 17 грн
  • Ячка - 15 грн

Интересно, что самыми вредными для здоровья кашами считается манка и белый рис.

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