Названа найкорисніша ранкова каша: коштує копійки!

Лікарі назвали найкориснішу ранкову кашу, яка дасть вам заряд енергії на цілий день, забезпечить важливими мінералами і мікроелементами, а ще вона дуже смачна. Йдеться про кашу з пшоняної крупи, ціна на яку в Україні невисока.

Про це повідомляє Food Data Central.

Чим же так корисно пшоно

Пшоно - відмінне джерело корисних вуглеводів і клітковини. Також крупа багата необхідними вітамінами і мінералами.

Вчені кажуть, що пшоняна каша корисна для серця. Одне з досліджень довело зв'язок між вживанням цільнозернових продуктів і запобіганням ризику серцево-судинних захворювань.

Пшоно - один з найкорисніших таких продуктів завдяки високому вмісту магнію. Мінерал допоможе в зниженні артеріального тиску, зменшить ризик інфаркту та інсульту, особливо - в разі атеросклерозу.

За рахунок багатства клітковиною пшоняна каша допоможе в боротьбі з "поганим" холестерином, виводячи його з організму.

Корисно пшоно і для кишечника. Вживання каші з цього злаку допоможе знизити газоутворення, усунути здуття живота і спазми.

Каша можна вживати людям з діабетом. Крупа має низький глікемічний індекс, що позитивно впливає тих, хто страждає на цю недугу.

Скільки в Україні коштує пшоно?

Так, за даними Держстату у липні 2021 року пшоно коштувало 17 грн за кілограм - і це одна з найдешевших круп.

Ціни на основні круп'яні вироби в Україні (станом на липень):

Гречка - 42 грн

Рис - 27 грн

Пшоно - 17 грн

Манка - 17 грн

Ячка - 15 грн

Цікаво, що найшкідливішими для здоров'я кашами вважається манка і білий рис.