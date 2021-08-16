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Непрятный запах изо рта указывает на болезнь: к какому врачу нужно бежать

Новина українською →
Понедельник 16 августа 2021 07:00
Непрятный запах изо рта указывает на болезнь: к какому врачу нужно бежать Фото: О чем говорит неприятный запах изо рта (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Неприятный запах изо рта может не только испортить впечатление о вас, но и рассказать о проблемах со здоровьем. А люди определенных профессий чаще других сталкиваются с такими трудностями.

О чем может свидетельствовать несвежее дыхание, рассказала врач-терапевт Арина Жегалина.

По словам врача, наиболее часто проблема запаха из рта возникает при:

  • стоматологических заболеваниях,
  • патологиях ЛОР-органов,
  • болезнях ЖКТ - желудка, кишечника, печени.

Помимо этого трудности со свежестью дыхания могут быть у любителей разных "ароматных" продуктов - лука, чеснока, капусты, а также кофе и сигарет.

Врач отметила, что от неприятного запаха часто страдают лекторы, тренеры-ораторы или учителя. Из-за постоянной работы речевого аппарата появляется сухость во рту, что порождает проблему.

Чтобы избавиться от проблемы, следует обратиться к стоматологу или гастроэнтерологу.

Для справки:

Неприятный запах изо рта называется галитоз (halitosis). Это не самостоятельное заболевание, а лишь симптом, указывающий на другие патологии. Основной недуг необязательно связан с нездоровьем полости рта - причиной могут выступать разные болезненные состояния, вызывающие размножение анаэробной микрофлоры.

Ранее врачи рассказали, что произойдет с организмом, если на месяц отказаться от сладкого.

Также медики назвали продукты, которые категорически запрещено есть на голодный желудок, поскольку это чревато неприятными последствиями для здоровья.

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