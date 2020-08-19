ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Названа самая полезная и лучшая поза для сна

Среда 19 августа 2020 20:10
Названа самая полезная и лучшая поза для сна
Медсестра рассказала о полезности сна на спине
Автор: Styler

Медик рассказала, какая поза является идеальной для сна

Медсестра из Австралии назвала самую полезную и комфортную позу для сна. Медик советует предаваться сновидениям лежа на спине. Исследования ученых показали, что 92% людей спят в неправильном положении и из-за этого недостаточно отдыхают и восстанавливаются.

Неправильное положение тела приводит к боли в теле, развивается искривление шеи. Об этом пишут в таблоиде Daily Mail.

Правильное положение тела, то есть сон на спине может помочь при головных болях, предотвратить появление морщин, облегчить давление в носовых пазухах и помочь с общим выравниванием позвоночника – и вы можете научиться делать это, подложив подушку под колени, чтобы снять давление на спину.

Также медсестра порекомендовала использовать сразу две подушки, вы можете подкладывать их под голову, чтобы облегчить дыхание и обеспечить поддержку. Но есть противопоказание для тех людей, у кого проблемы с поясницы.

Также медсестра отмечает, что поза на спине поможет избежать появлению морщин. Она предостерегает не спать на животе, так как это приводит к образованию многих проблем со здоровьем.

Ранее мы писали, что вес влияет на сон человека. Ученые сделали новое заявление об ожирении.

Также мы сообщали, что специалисты по питанию назвали самые вредные продукты, которые могут полностью испортить ваш ночной сон

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины сон
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь