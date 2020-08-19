Названа самая полезная и лучшая поза для сна

Медсестра рассказала о полезности сна на спине

Медик рассказала, какая поза является идеальной для сна

Медсестра из Австралии назвала самую полезную и комфортную позу для сна. Медик советует предаваться сновидениям лежа на спине. Исследования ученых показали, что 92% людей спят в неправильном положении и из-за этого недостаточно отдыхают и восстанавливаются.

Неправильное положение тела приводит к боли в теле, развивается искривление шеи. Об этом пишут в таблоиде Daily Mail.

Правильное положение тела, то есть сон на спине может помочь при головных болях, предотвратить появление морщин, облегчить давление в носовых пазухах и помочь с общим выравниванием позвоночника – и вы можете научиться делать это, подложив подушку под колени, чтобы снять давление на спину.

Также медсестра порекомендовала использовать сразу две подушки, вы можете подкладывать их под голову, чтобы облегчить дыхание и обеспечить поддержку. Но есть противопоказание для тех людей, у кого проблемы с поясницы.

Также медсестра отмечает, что поза на спине поможет избежать появлению морщин. Она предостерегает не спать на животе, так как это приводит к образованию многих проблем со здоровьем.

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