Названа найбільш корисна і найкраща поза для сну

Медсестра розповіла про користь сну на спині

Медик розповіла, яка поза є ідеальною для сну

Медсестра з Австралії назвала саму корисну та комфортну позу для сну. Медик радить вдаватися сновидінь лежачи на спині. Дослідження вчених показали, що 92% людей сплять у неправильному положенні і з-за цього недостатньо відпочивають і відновлюються.

Неправильне положення тіла призводить до болю в тілі, розвивається викривлення шиї. Про це пишуть в таблоїді Daily Mail.

Правильне положення тіла, то є сон на спині може допомогти при головних болях, запобігти появі зморшок, полегшити тиск у носових пазухах та допомогти з загальним вирівнюванням хребта – і ви можете навчитися робити це, підклавши подушку під коліна, щоб зняти тиск на спину.

Також медсестра порекомендувала використовувати відразу дві подушки, ви можете підкладати їх під голову, щоб полегшити подих і забезпечити підтримку. Але є протипоказання для тих людей, у кого проблеми з попереку.

Також медсестра зазначає, що поза на спині допоможе уникнути появи зморшок. Вона застерігає не спати на животі, так як це призводить до утворення багатьох проблем зі здоров'ям.

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