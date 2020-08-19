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Названа найбільш корисна і найкраща поза для сну

Середа 19 серпня 2020 20:10
Названа найбільш корисна і найкраща поза для сну
Медсестра розповіла про користь сну на спині
Автор: Styler

Медик розповіла, яка поза є ідеальною для сну

Медсестра з Австралії назвала саму корисну та комфортну позу для сну. Медик радить вдаватися сновидінь лежачи на спині. Дослідження вчених показали, що 92% людей сплять у неправильному положенні і з-за цього недостатньо відпочивають і відновлюються.

Неправильне положення тіла призводить до болю в тілі, розвивається викривлення шиї. Про це пишуть в таблоїді Daily Mail.

Правильне положення тіла, то є сон на спині може допомогти при головних болях, запобігти появі зморшок, полегшити тиск у носових пазухах та допомогти з загальним вирівнюванням хребта – і ви можете навчитися робити це, підклавши подушку під коліна, щоб зняти тиск на спину.

Також медсестра порекомендувала використовувати відразу дві подушки, ви можете підкладати їх під голову, щоб полегшити подих і забезпечити підтримку. Але є протипоказання для тих людей, у кого проблеми з попереку.

Також медсестра зазначає, що поза на спині допоможе уникнути появи зморшок. Вона застерігає не спати на животі, так як це призводить до утворення багатьох проблем зі здоров'ям.

Раніше ми писали, що вага впливає на сон людини. Вчені зробили нову заяву про ожиріння.

Також ми повідомляли, що фахівці з харчування назвали найшкідливіші продукти, які можуть повністю зіпсувати ваш нічний сон

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