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Названа самая полезная летняя ягода: защит от рака и замедлит старение

Автор: Светлана Мащенко

Врач-диетолог назвала самую полезную летнюю ягоду, которая благодаря своему уникальному составу может защитить сердце, снизить риск заболеть раком, а также поможет в борьбе с лишним весом.

Об этом рассказала американский диетолог Эми Гудсон.

По мнению врача, ягоды являются самыми полезными для здоровья плодами, но самой-самой считается черника.

"Они (ягоды. - Ред.) богаты клетчаткой, витамином С и флавоноидами, которые являются мощным антиоксидантом", - говорит специалист.

Черника является суперягодой благодаря ее антиоксидантным свойствам. Плод содержит полифенолы, способные замедлить старение клеток.

Чем же так полезна черника?

  • Ягода помогает при проблемах с сердечно-сосудистой системой
  • Улучшает работу мозга, усиливает кровообращение и благоприятно влияет на память
  • Помогает зрению
  • Улучшает работу кишечника и нормализует пищеварение
  • Снижает риск заболеваний мочевыводящих путей
  • Полезна беременным благодаря калию и фолиевой кислоте, содержащейся в ней
  • Предотвращает старение и улучшает кожу
  • Помогает при диарее, вздутиях, других проблемах с ЖКТ
  • Эффективна для избавления от лишнего веса
  • Снижает риск развития онкологии

Среди самых полезных ягод диетолог также выделила малину и ежевику, одна чашка которых содержит 32% от суточной нормы пищевых волокон для человека. Клетчатка улучшает здоровье кишечника и помогает в пищеварении.

А антиоксиданты, содержащиеся в ягодах, обладают омолаживающими свойствами. Ученые говорят, что они защитят клетки организма от свободных радикалов, которые могут привести к развитию таких тяжелых заболеваний, таких как рак или болезни сердца.

"Ягоды универсальны, поэтому их легко употреблять в пищу. Их можно добавлять в хлопья с молоком, овсянку или йогурт. Их можно класть в выпечку и салаты, делать из них смузи и соки или есть без всего как натуральное сладкое угощение", - добавила врач.

Ранее врачи рассказали, какое мясо является самым полезным благодаря его уникальному составу.

Также медики назвали полезные сладости, которые не испортят фигуру.

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