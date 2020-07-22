Названа самая полезная каша, которая утоляет голод и сжигает жир

Врачи рассказали про самую полезную кашу. Причем претендентов на первенство у специалистов несколько - это каша из гречневой и ячменной крупы. Последнюю мы привыкли видеть на прилавках магазинов под названием "перловка" или "перловая крупа".

Что касается гречки, то в ней много белка (12%), а по содержанию железа эта каша безусловный лидер среди круп. Она даст организму витамин Р, важный для сосудов, а также антиоксидант кверцетин - флавоноид, способствующий профилактике рака.

И хотя гречка достаточно калорийна (310 ккал на 100 г), неполезных, легкоусвояемых углеводов в ней мало. А вот клетчатки наоборот - предостаточно. Именно поэтому при употреблении каши из этой крупы обменные процессы ускоряются, а уровень сахара в крови повышается очень незначительно.

Что касается перловки, то она содержит много полезных для кишечника и похудения пищевых волокон, а также витаминов группы В и магния, важного для хорошего состояния нервной системы, сосудов и сердца. Кроме того, в этой каше много бета-глюканов, которые снижают уровень холестерина, пишет HealthLine

Также в этой каше довольно много железа и магния, белка и клетчатки. Специалисты говорят, что частое употребление перловой каши предупреждает образование бляшек и появление тромбов.

А вот манку и белый рис диетологи считают самыми вредными кашами. В них очень мало витаминов и минеральных веществ, но в избытке "быстрых" углеводов, из-за которых резко повышается уровень сахара в крови. Но при заболеваниях желудочно-кишечного тракта такие каши будут уместны в рационе

Ранее диетологи назвали также самую вредную кашу, которая вызывает ожирение, диабет и аллергию.

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