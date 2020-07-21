Назван самый полезный хлеб, который избавит вас от лишнего веса

Назван самый полезный хлеб (фото: pixabay)

Диетологи назвали хлеб, который поможет вашему здоровью

Хлеб является одним из старейших продуктов питания, который спустя много тысячелетий мы продолжаем ценить, любить и употреблять. Но для тех, кто следит за своим весом, хлеб часто оказывается под запретом. Диетологи говорят, что хлеб - хлебу рознь, а правильный хлеб не только не добавит лишнего, но и сделает вас здоровее и стройнее.

На самом деле, первым врагом фигуры является белый хлеб из муки "высшего сорта" - способа обработки, при котором в муке не остается белков, витаминов и минералов. Зато в таком продукте много углеводов - это дает ощущение быстрого насыщения, но замедляет пищеварительные процессы внутри организма.

Но в мире существует около 500 разновидностей хлеба, некоторые из которых можно испечь дома - в хлебопечке или даже духовке. Ниже перечислены 10 видов хлеба, которые улучшат пищеварение и работоспособность мозга, повысят иммунитет, снизят риск формирования диабета II типа, сердечных недугов, рака и даже помогут сбросить вес, пишет nyamkin.

Хлеб из цельной пшеницы

Пожалуй, самый распространенный из всех полезных видов хлеба. Секрет продукта - прост - для него берут все части пшеничного зерна, что значительно повышает его ценность.

Употребление такого хлеба улучшает пищеварение, снижается риск возникновения ожирения, запоров, сердечных недугов и рака.

Но важно знать, что представленный на прилавках продукт под видом хлеба из цельной пшеницы на самом деле содержит лишь 10-40% цельнозерновой муки. Ищите хлеб, приготовленный из 100% цельнозерновой муки.

Хлеб Иезекииля

Его готовят по рецепту, описанному в Библии. В состав такого продукта входят цельные зерна пшеницы, ячменя, проса, спельты (дикой пшеницы), чечевицы и фасоль. Для изготовления "иезекииля" используются цельные зерна, которые находятся в процессе прорастания, а также закваска (дрожжи не используют).

Особенность этого хлеба в том, что он содержит все девять незаменимых аминокислот. Это делает его отличным источником готовых белков и идеальной пищей для веганов. При регулярном употреблении иезекииля укрепляется иммунная система, улучшается степень сахара и холестерина, кожа становится здоровой и упругой.

Цельнозерновой хлеб из пророщенной пшеницы

Такой хлеб выпекают из цельнозерновых культур, которые прошли процесс прорастания. Дело в том, что в процессе прорастания меняется химический состав зерна - вследствие чего питательные вещества легче усваиваются, а при этом снижается концентрация глютена.

При регулярном потреблении такого хлеба улучшается пищеварение, снижается вес тела и уменьшается риск развития ряда хронических болезней, снижается риск формирования сердечных и раковых болезней.

Хлеб с льняным семенем

Для этого хлеба в цельнозерновые злаковые культуры добавляют семя льна. Что повышает содержание в нем витаминов, минералов, антиоксидантов и ненасыщенных жирных кислот omega-3.

Регулярное употребление такого продукта улучшает иммунную и пищеварительную системы, повышает активность мозга, а также снижает вероятность возникновения запоров, инфаркта, инсульта и рака.

Овсяный хлеб

В такой хлеб добавляют овсянку, цельнозерновую муку, дрожжи, воду и соль. Поскольку овсянка богата витаминами, минералами и антиоксидантами - положительный эффект от употребления такого хлеба увеличивается.

Также овсянка содержит бета-глюкан - тип растворимых волокон, которые оказывают чрезвычайно благоприятный эффект на уровень холестерина. Регулярное употребление снижает "плохой" холестерин, нормализует сахар, способствует похудению, а также снижает риск формирования сердечно-сосудистых недугов и рака толстой кишки.

Ржаной хлеб

Такой хлеб готовят из ржаной муки - в идеале из пророщенных зерен ржи и семян тмина. Такой хлеб дает больше сытости, что, в свою очередь, ведет к уменьшению потребления калорий и улучшению массы тела.

Регулярный прием такого хлеба снизит чувство голода, улучшается гормональный баланс и понижается риск возникновения ожирения. Также ржаной хлеб понижает риск возникновения желчных камней, регулирует уровень холестерина.

Хлеб на живой закваске (бездрожжевой)

Для приготовления такого хлеба используются злаковые культуры, которые прошли ферментацию. Этот процесс приводит к образованию живых бактерий, они же позволяют тесту "подняться".

Этот хлеб содержит большое количество пробиотиков и пребиотиков. Что помогает улучшить пищеварительную систему, функцию мозга и укрепить иммунную систему. Употребление хлеба на живой закваске регулирует степень сахара, улучшает функцию пищеварительной системы, усиливает иммунитет, уменьшает риск формирования сердечных и раковых заболеваний, замедляет процессы старения, а также помогает похудеть.

Безглютеновый хлеб

Такой хлеб готовят из муки зерновых без глютена, то есть без пшеницы, ячменя и ржи. Для него используют рисовую, кукурузную, кокосовую или миндальную муку.

Употреблять его рекомендуют людям, страдающим непереносимостью глютена. Лучше всего безглютеновый хлеб, который делают из нерафинированной муки и без добавления сахара.

Такой хлеб богат клетчаткой, поможет снизить вес, а также уменьшит риск формирования диабета II типа, рака и болезней сердца.

Хлеб из коричневого риса

Такой хлеб готовят полностью из муки коричневого риса. Он богат витаминами, минералами, антиоксидантами и белками. Такой продукт даст сытость и энергию на длительный период, а также может помочь в борьбе с лишними килограммами. Этот хлеб также не содержит глютена.

Хлеб из коричневого риса регулирует уровни холестерина и сахара, снижает риск тяжелых заболеваний, а также поможет похудеть.

Хлеб Палео

Такой хлеб можно употреблять регулярно, ведь он является одним из самых полезных. Палео готовят из орехов, семян и яиц. Он богат витаминами, минералами, антиоксидантами, полезными жирами, и белками.

Он поможет уменьшить вес тела, укрепить иммунитет, улучшить пищеварение и снизить риск формирования сердечных и раковых недугов.

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