Названа самая лучшая закуска под спиртное на Новый год

Чем украинцы закусывают спиртное чаще всего?

Одной из самых популярных закусок являются соленые, маринованные и консервированные огурцы.

Также многие отдают предпочтение селедке с луком и зеленью.

Но обе закуски опасны. Дело в том, что они содержат большое количество соли. В частности, употребление этих закусок под алкоголь может стать причиной отеков на утро.

Кроме того, производители консервации часто добавляют туда сахар, специи, уксус…

Салатами "оливье" и "шуба" диетологи тоже не советуют закусывать спиртное.

Также откажитесь от идеи закусывать бутербродиками со шпротами и красной икрой (особенно, если икра – на батоне с маслом). А шпроты, кстати, и вовсе являются самой опасной закуской на новогоднем столе!

О том, чтобы запивать алкоголь газированными напитками (а многие делают так до сих пор) – не может быть и речи! Ведь что газировка, что алкоголь сами по себе опасны. А в сочетании получается коктейль, за который организм вряд ли скажет "спасибо". Альтернатива - морс, компот, узвар.

Алкоголь нельзя закусывать сладостями, так как это может усилить интоксикацию и вызвать последующее похмелье.

Картошка – самая "безопасная" закуска

Замечательной закуской, которой отдают предпочтение украинцы, является картошка. Это универсальное блюдо: ее можно отварить, потушить, и времени на приготовления требуется совсем немного.

К слову, именно картошка, а точнее, картофельное пюре, является лучшей, а точнее – безопасной - закуской под крепкие спиртные напитки.

Дело в том, что это блюдо, если верить словам известного врача-нарколога Евгения Брюна, "способствует медленному всасыванию алкоголя в кровь".

Как приготовить идеальное "закусочное" пюре

По словам кулинара Евгения Клопотенко, для того, чтобы картофельное пюре получилось максимально вкусным, то нужно придерживаться нескольких простых правил во время его приготовления.

Возьмите картофель сорта с максимальным содержанием крахмала – мякоть должна быть желтого цвета.

Добавьте в качестве заправки молоко, масло, сметану, сливки, йогурт или даже кокосовое масло. А варить можно с чесноком, очищенным целым луком, несколькими листочками лаврового листа (но не много), душистым перцем или перцем-горошком.

Желательно, чтобы кусочки нарезанного картофеля были одинакового размера. Мелкие сварятся быстрее.

А еще, если хотите сохранить больше витаминов, картофель лучше всего отправить в кипящую воду. При этом не нужно мешать - просто накройте крышкой и сделайте средний огонь.

Что лучше всего пить в новогоднюю ночь

Во время новогодних празднований алкогольные напитки должны быть легкими.

Больше всего для ночного застолья, говорят специалисты, подойдет сухое белое вино - от него меньше всего отрицательных эффектов.

Но пить его следует в небольших количествах, выдерживая паузы между бокалами.

Также старайтесь не смешивать крепкие и легкие алкогольные напитки.

Ну, а если без крепких напитков никак, то предельная доза должна составлять 40-60 мл.