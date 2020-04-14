Названа самая эффективная защита от коронавируса: не маска

Коронавирус в Украине инфицировал 3102 человека, 93 из них скончались от осложнения инфекции, 97 пациентов выздоровели. Инфекция продолжает распространяться по стране, хотя граждане соблюдают карантинные меры. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что соблюдение дистанции лучше всего уберегает от инфекции. Маска с этой целью справляется не так хорошо. Об этом сообщила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.

Маски бесполезны, если вы не соблюдаете безопасную дистанцию с людьми.

"Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска", - рассказала Вуйнович.

Представитель ВОЗ отметила, что даже если вы моете постоянно руки и носите маску, без соблюдения дистанции - это бесполезно.

Как мы ранее писали, по данным Минздрава, за день в стране тестируются на коронавирус от 2,5 до 3 тыс человек. Более 25% новых инфицированных - медицинские работники. Лидирует по количеству зараженных Киев. На данный момент в столице болеют коронавирусом 495 человек.

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