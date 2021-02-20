Названа проблема растаможки "евроблях", о которой никто не говорит

Экоактивист и сооснователь организации ReThink Роман Пучко считает, что депутаты оценили средства передвижения выше, чем возможность дышать чистым воздухом.

"Очень странно, что ценность владеть средством передвижения для депутатов в данном случае преобладает ценность дышать свежим воздухом", - говорит в комментарии нашему изданию активист.

Он напоминает, что около 80% загрязнения воздуха в городах - от выхлопов автомобилей.

"Соответственно, вместо того, чтобы в эру зеленого развития и заботы об окружающей среде, делать выгодной экологизацию мобильности и обеспечивать жителей базовыми потребностями (как чистый воздух) - снимается плата за загрязнение экстерналия. В доступном растаможивании нет ничего плохого, но оно должно касаться только тех ТС, которые соответствуют стандарту Евро 5 и выше, и имеют на момент ввоза исправный катализатор (или сажевый фильтр)", - подчеркивает Роман.

Другие проблемы нового закона о "евробляхах"

Но не только экологи выражают свое недовольство новым законом. Большинство украинцев сетуют, что "льготная" растаможка доступна только для автомобилей, которые пересекли государственную границу до конца прошлого года.

"А большая часть населения, которая захочет приобрести авто за границей, и дальше будет платить за растаможку немалые деньги. Это такое оно "счастье" от власти?" - жалуется нам один из активистов.

Кроме того, многие водители не довольны тем, что суммы в новом законопроекте указаны в евро.

"Вы не понимаете, что мы получаем заработную плату в национальной валюте? Почему в евро? Чтобы больше содрать с простых людей?" - возмущается сторонник законопроекта 3704.