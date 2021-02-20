Названа проблема розмитнення "євроблях", про яку ніхто не говорить

Екоактивіст і співзасновник організації ReThink Роман Пучко вважає, що депутати оцінили засоби пересування вище, ніж можливість дихати чистим повітрям.

"Дуже дивно, що цінність володіти засобом пересування для депутатів у цьому випадку переважає цінність дихати свіжим повітрям", - каже в коментарі нашому виданню активіст.

Він нагадує, що близько 80% забруднення повітря в містах - від вихлопів автомобілів.

"Відповідно, замість того, щоб в еру зеленого розвитку і турботи про довкілля, робити вигідною екологізацію мобільності та забезпечувати жителів базовими потребами (як чисте повітря) - знімається плата за забруднення екстерналія. У доступному розмитненні немає нічого поганого, але воно повинно стосуватися тільки тих ТЗ, які відповідають стандарту Євро 5 і вище, і мають на момент ввезення справний каталізатор (або сажовий фільтр)", - підкреслює Роман.

Інші проблеми нового закону про "євробляхи"

Але не тільки екологи висловлюють своє невдоволення новим законом. Більшість українців нарікають, що "пільгове" розмитнення доступне тільки для автомобілів, які перетнули державний кордон до кінця минулого року.

"А більша частина населення, яка захоче придбати авто за кордоном, і далі буде платити за розмитнення чималі гроші. Це воно таке "щастя" від влади?" - скаржиться нам один з активістів.

Крім того, багато водіїв не задоволені тим, що суми в новому законопроєкті вказані в євро.

"Ви не розумієте, що ми отримуємо заробітну плату в національній валюті? Чому в євро? Щоб більше здерти з простих людей?" - обурюється прихильник законопроєкту 3704.