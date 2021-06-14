Названа причина смерти Григория Чапкиса: и это не коронавирус

Григорий Чапкис умер 13 июня не от коронавируса и пережитой пневмонии, а от почтенного возраста. Как известно, известному украинскому хореографу был 91 год.

"В 22 с небольшим (время - Ред). Мы все еще в шоке. Умер, потому что старенький. На 92 году человек, все начало отказывать. Он держался хорошо. Он старенький, это муки", — сказал Грег Чапкис.

Грег рассказал, что планирует прилететь на похороны, однако им с семьей еще предстоит определиться со всеми формальностями.

По словам сына хореографа, в последние дни рядом с отцом была его дочь, сестра Грега, Лилия. Также до последнего рядом с Чапкисом находилась и жена Мила.

"Еще не определились, что и как. Там сестра с ним рядом сейчас. Жена Мила была рядом, помогала все это время. Она молодец", - рассказал Чапкис.

Григорий Чапкис был в последние минуты с женой Милой