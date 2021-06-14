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Названа причина смерті Григорія Чапкіса: і це не коронавірус

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Київ, Понеділок 14 червня 2021 10:33
Названа причина смерті Григорія Чапкіса: і це не коронавірус Фото: Стала відома причина смерті Григорія Чапкіса (facebook.com. grigoriy.chapkis)
Автор: Людмила Жукова

Григорій Чапкіс помер 13 червня не від коронавірусу і пережитої пневмонії, а від поважного віку. Як відомо, відомому українському хореографу був 91 рік.

Про це розповів ТСН його син Грегорі Чапкіс.

"У 22 з невеликим (час смерті - Ред). Ми всі ще в шоці. Помер, бо старенький. На 92 році людина, все почало відмовляти. Він тримався добре. Він старенький, це муки", - сказав Грег Чапкіс.

Грег розповів, що планує прилетіти на похорон, проте їм з сім'єю ще належить визначитися з усіма формальностями.

За словами сина хореографа, в останні дні поруч з батьком була його дочка, сестра Грега, Лілія. Також до останнього поруч з Чапкісом перебувала і дружина Міла.

"Ще не визначилися, що і як. Там сестра з ним поруч зараз. Дружина Міла була поруч, допомагала весь цей час. Вона молодець", - розповів Чапкіс.

Названа причина смерті Григорія Чапкіса: і це не коронавірусГригорій Чапкіс був в останні хвилини з дружиною Мілою

Як ми писали раніше, стало відомо, як Григорія Чапкіса раніше мало не підірвали.

Раніше ми повідомляли, як змінився Григорій Чапкіс з 2006 року, коли він вперше став суддею проекту"Танці з зірками".

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