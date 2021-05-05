Названа официальная причина смерти принца Филиппа: и это не болезнь

99-летний принц Филипп скончался от старости, а не от болезни. Истинную причину смерти герцога сообщил его семейный лечащий врач.

Сэр Хью Томас – глава королевской медицинской службы и лечащий врач королевской семьи с 2014 года опроверг заявление, что Филипп умер от последствий перенесенной операции на сердце.

Отметим, что в Великобритании термин "старость" в свидетельстве о смерти указывают, когда покойному было более 80 лет.

Напомним, в 2021 году герцог Эдинбургский перенес серьезную операцию на сердце, после которой так полностью и не оправился. Смерть королевского супруга была зарегистрирована в королевском округе Виндзор и Мейденхед его личным секретарем, бригадным генералом Арчи Миллером-Бейкуэллом 13 апреля — через четыре дня после того, как герцог Эдинбургский скончался у себя во дворце.

В свидетельстве о смерти указали полное имя принца — "Его Королевское Высочество принц Филипп, герцог Эдинбургский, ранее известный как принц Греции и Дании Филиппос, ранее известный как Филип Маунтбеттен".

Известно, что большая часть наследства Филиппа перейдет его супруге Елизавете II — портфель акций, недвижимость, предметы искусства и раритетные книги.