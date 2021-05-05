Названа офіційна причина смерті принца Філіпа: і це не хвороба

99-річний принц Філіп помер від старості, а не від хвороби. Справжню причину смерті герцога повідомив його сімейний лікуючий лікар.

Сер Х'ю Томас - глава королівської медичної служби і лікуючий лікар королівської сім'ї з 2014 року спростував заяву, що Філіп помер від наслідків перенесеної операції на серці.

Відзначимо, що у Великобританії термін "старість" у свідоцтві про смерть вказують, коли покійному було більше ніж 80 років.

Нагадаємо, у 2021 році герцог Единбурзький переніс серйозну операцію на серці, після якої так повністю і не оговтався. Смерть королівського чоловіка була зареєстрована в Королівському окрузі Віндзор і Мейденхед його особистим секретарем, бригадним генералом Арчі Міллером-Бейкуеллом 13 квітня — через чотири дні після того, як герцог Единбурзький помер у себе в палаці.

У свідоцтві про смерть вказали повне ім'я принца - "Його Королівська Високість принц Філіп, герцог Единбурзький, раніше відомий як принц Греції та Данії Філіппос, раніше відомий як Філіп Маунтбеттен".

Зараз відомо, що велика частина спадщини Філіпа перейде його дружині Єлизаветі II - портфель акцій, нерухомість, предмети мистецтва і раритетні книги.