Названа кава, в якій більше ароматизаторів, ніж справжніх зерен

В якій каві багато ароматизаторів?

Ароматизована кава - це кава, до якої додають різні ароматичні речовини, щоб надати їй бажаного смаку та аромату. Це можуть бути як натуральні, так і штучні ароматизатори. Натуральні ароматизатори отримують з рослин, фруктів, спецій тощо. Штучні ж ароматизатори - це хімічні речовини, які імітують смак та аромат натуральних продуктів.

Наприклад, кава з яскравих пакетиків, яка вмить заварюється, нічого спільного з оригінальним напоєм не має!

До речі, найчастіше ароматизатори додають до кави низької якості. Виробники використовують їх, щоб замаскувати неприємний смак та запах дешевих зерен.

Тому, якщо ви бачите яскраву етикетку з написом "кава з ароматом ванілі", "кава з ароматом лісового горіха" тощо, це може бути тривожним дзвінком. Швидше за все, виробник хоче приховати низьку якість зерен за допомогою ароматизаторів.

Як вибрати якісну каву?

Щоб не стати жертвою маркетингу та вибрати дійсно якісну каву, звертайте увагу на такі моменти:

Склад

На упаковці має бути чітко зазначено склад продукту. Якщо ви бачите у складі ароматизатори, особливо штучні, краще відмовитися від такої кави.

Ціна

Ну це напевно всім зрозуміло, що якісна кава не може коштувати дешево. Тому, якщо ціна на ароматизовану каву здається вам занадто низькою, це має вас насторожити.

Зовнішній вигляд

Зерна кави мають бути цілими, рівномірно обсмаженими та мати приємний аромат. Якщо ви бачите багато поламаних зерен або зерна різного ступеня обсмаження, це може свідчити про низьку якість продукту.

Репутація виробника

Віддавайте перевагу відомим виробникам, які дорожать своєю репутацією та пропонують якісну продукцію. Не купуйте каву на сумнівних розкладках та на стихійних ринках.