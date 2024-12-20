Названа головна небезпека хурми, про яку мало хто знає

Хурма - улюблений зимовий фрукт багатьох, відомий своїми корисними властивостями, адже вона багата на вітаміни А, С, Е, антиоксиданти, калій і магній. Водночас цей фрукт може становити небезпеку для здоров’я, якщо його вживати неправильно або надміру.
Про яку саме небезпеку хурми ви не здогадуєтеся, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Лікарі попереджають, що хурма може спричиняти проблеми з травленням, особливо у людей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту.
Основна загроза хурми пов’язана з високим вмістом танінів і дубильних речовин, які в надмірній кількості:
Хурма може бути особливо небезпечною для таких категорій людей:
Люди з хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту (гастрит, виразка, синдром подразненого кишківника).
Діти та літні люди
Їхня травна система більш чутлива до дії танінів і клітковини.
Ті, хто має схильність до закрепів або проблеми із кишківником.
Люди після хірургічних операцій на шлунково-кишковому тракті.
Щоб зменшити ризик шкідливого впливу хурми на організм, дотримуйтеся простих рекомендацій:
Попри ризики, хурма залишається цінним продуктом завдяки своєму складу:
Дослідження доводять, що помірне вживання хурми може позитивно впливати на організм. Проте важливо пам’ятати про індивідуальні особливості здоров’я. Людям із чутливою травною системою слід радитися з лікарем перед додаванням цього фрукта до раціону.
Хурма - це смачний і корисний фрукт, але вживати його потрібно з розумом. Помірність і правильний підхід допоможуть уникнути неприємних наслідків та отримати максимум користі для здоров’я.
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В матеріалі використані такі джерела - Eat this, not That, Health, Nutrients.