Названа ягода, которая быстро снижает уровень сахара: доступна каждому

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Исследователи рассказали, какая ягода помогает бороться с одним из самых опасных заболеваний

Ученые назвали ягоду, которая позитивно влияет на состояние больных диабетом. Обычно заболевание появляется из-за недостаточной выработки организмом инсулина или отсутствия реакции на него. Без этого гормона сахар, поступающий из продуктов, перестает усваиваться клетками, в которых он должен превращаться в энергию. Вишня, как подчеркнули специалисты из Diabetes.co.uk, помогает бороться с инсулинорезистентностью.

В ягоде содержится огромное количество витаминов и микроэлементов, а также группа соединений – антоцианов, которые особенно эффективны против инсулинорезистентности.

"Ягоды также являются хорошим источником витамина С и клетчатки, и они не содержат много углеводов", - комментирует один из исследователей.

Разнообразные органические кислоты, содержащиеся в вишне также полезны для здоровья. Триптофан, фолиевая, яблочная, салициловая, янтарная, лимонная и другие кислоты стимулируют пищеварение, выработку желудочного сока. Также они подавляют рост вредных гнилостных бактерий. Пектины в составе вишни обволакивают кишечник и ускоряют перистальтику.

Известно влияние вишни и вишневого сока на сердце и сосуды. Витамин РР вместе с аскорбиновой кислотой положительно влияет на сосуды, увеличивая их проницаемость. А кумарины в составе ягоды участвуют в регулировании процесса свертывания, предупреждая образование тромбов и разжижая кровь.

Среди других ягод, которые нужно включить в диету при диабете - черника, клубника, ежевика и малина

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