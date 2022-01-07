Названа главная опасность меда: может привести к заболеванию

Почему мед опасен

Медик рассказал, почему мед нужно употреблять с осторожностью.

"Один из самых страшных продуктов, который действительно стоит с очень большой осторожностью употреблять в холодное время года, — это мед. Дело в том, что мед обладает ярко выраженным согревающим эффектом, за счет этого происходит повышенное потоотделение. Люди этого не чувствуют, но употребление меда в зимний период перед выходом на улицу или прямо на улице может спровоцировать простудное заболевание", - сказал он в интервью.

Золотарев рекомендует воздержаться от употребления тех продуктов, которые могут спровоцировать перепады температуры тела.

"Любой перепад температуры чреват. Чем больше температурный диапазон, тем он больше вредит организму. Однозначно летом лучше пить горячий чай, а зимой – напитки комнатной температуры", — подытожил он.

Кому нельзя есть мед

Мед нельзя есть людям с повышенным уровнем глюкозы в крови, поскольку он, по сути, ничем не отличается от обычного сахара и не является безопасным продуктом для диабетиков. Контролируйте количество продукта. Также не забывайте, что мед - это аллерген, детям до года его точно есть нельзя.