Семейный врач рассказал, кому строго запрещено есть рождественскую кутью
Кутья - традиционное блюдо Рождественского Святвечера, которой начинают трапезу в канун праздника, 6 января. В классической кутье содержатся пшеница, мед, мак, орехи, сухофрукты. Это вкусно, питательно, но не всем и не всегда полезно.
Кому нельзя есть кутью, рассказал семейный врач Михаил Цюрак рассказал в Instagram.
Медик "разобрал" блюда на составляющие, рассказав о пользе и противопоказаниях каждого из них.
Пшеница
В цельных зернах много витаминов группы В и клетчатки, а также растительного белка.
Но есть и "побочки". Пшеница может вызывать вздутие кишечника, поэтому ее стоит с осторожностью есть людям, имеющим проблемы с пищеварением.
А лицам с непереносимостью глютена пшеницу в кутье стоит заменить на другую безглютеновую крупу, к примеру, на рис.
Мак
Зерно содержит растительные жиры и белок, легко усваивается организмом. При этом в большом количестве мак может вызвать сонливость или запор.
Грецкие орехи
Орехи - отличный источник витаминов, жиров, белка. При этом они - потенциальные аллергены, поэтому их с осторожностью нужно употреблять аллергикам.
Мед
Этот натуральный подсластитель содержит фруктозу, которая имеет более низкий гликемический индекс, чем сахар (сахароза), что стоит взять во внимание диабетикам.
Врач советует добавлять в кутью только натуральный мед, так как искусственный мед может содержать нежелательные химические приложения.
При этом мед противопоказан детям до одного года и является потенциальным аллергеном.
Сухофрукты
Единственная составляющая кутьи, к которой медик не дал противопоказаний. Сухофрукты являются источником калия - важного элемента, необходимого для работы сердца.
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