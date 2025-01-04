Названа фундаментальна причина, чому деяким людям потрібно набагато менше спати

Генетика

Однією з найважливіших причин є генетика. У деяких людей є генетичні відхилення, які дозволяють їм нормально функціонувати при меншій кількості сну. Дослідження виявили певні гени, такі як DEC2, які пов’язані зі зниженою потребою у сні. Ці люди можуть відчувати себе відпочилими та бадьорими лише після 4-6 годин сну, тоді як іншим може знадобитися більше часу для відновлення.

Адаптація та стиль життя

Також важливу роль відіграє спосіб життя та адаптація. Деякі люди можуть навчити своє тіло функціонувати, використовуючи менше сну через роботу чи особисті потреби. Наприклад, працівники професій, які вимагають довгих годин або нічних змін, можуть адаптуватися до коротшого режиму сну, хоча це не завжди корисно в довгостроковій перспективі.

Психічне здоров'я і стрес

Психічне здоров'я також може впливати на необхідну людині кількість сну. У деяких випадках стрес або тривога можуть призвести до зниження потреби уві сні, оскільки організм може перебувати в постійному стані настороженості. Однак це може бути контрпродуктивним, оскільки відсутність повноцінного сну може посилити проблеми з психічним здоров’ям.

Кілька корисних звичок, які допоможуть поліпшити сон: