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Названа фундаментальная причина, почему некоторым людям нужно гораздо меньше спать

Фото: Почему некоторым людям нужно меньше спать (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Есть несколько причин, почему некоторым людям может потребоваться спать намного меньше рекомендованных средних семи-девяти часов в сутки.

О фундаментальной причине, почему некоторым нужно меньше сна, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.

Генетика

Одной из важнейших причин является генетика. У некоторых людей есть генетические отклонения, которые позволяют им нормально функционировать при меньшем количестве сна. Исследования обнаружили определенные гены, такие как DEC2, которые связаны с пониженной потребностью во сне. Эти люди могут чувствовать себя отдохнувшими и бодрыми только после 4-6 часов сна, тогда как другим может потребоваться больше времени для восстановления.

Адаптация и стиль жизни

Также важную роль играет образ жизни и адаптация. Некоторые люди могут научить свое тело функционировать, используя меньше сна из-за работы или личных потребностей. Например, работники профессий, которые требуют длинных часов или ночных смен, могут адаптироваться к более короткому режиму сна, хотя это не всегда полезно в долгосрочной перспективе.

Психическое здоровье и стресс

Психическое здоровье также может влиять на необходимое человеку количество сна. В некоторых случаях стресс или тревога могут привести к снижению потребности во сне, поскольку организм может находиться в постоянном состоянии настороженности. Однако это может быть контрпродуктивным, поскольку отсутствие полноценного сна может усугубить проблемы с психическим здоровьем.

Несколько полезных привычек, которые помогут улучшить сон:

  • Соблюдайте режим сна. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Не стоит нарушать режим на выходных.
  • Ложитесь спать только если чувствуете себя уставшим.
  • Час до сна посвятите отдыху: примите успокаивающую ванну, почитайте книгу.
  • Создайте удобное место для сна (стоит обеспечить тишину и уменьшить освещение, используйте удобную кровать, подушку и постель).
  • Проветрите спальную комнату перед сном и установите комфортный для вас температурный режим.

 

Кстати, эксперты назвали две лучшие позы для хорошего сна.

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