Названа єдина причина, за якої ваша орхідея не квітне

Як змусити орхідеї квітнути

Більшість людей купують уже квітучі орхідеї, тому важко зрозуміти, що робити з рослиною, коли вона закінчить цвітіння.

Садовий експерт з Канади Френкі Флауерс, також відомий як Френкі Феррагін, поділився коротким описом того, як змусити орхідеї знову розквітнути.

Експерт із садівництва сказав, що для повторного цвітіння орхідеї садівникам потрібно вирішити, чи слід повністю видалити "колос", зрізавши його до основи чи зрізавши до вузла.

Для цього пройдіться по стеблу рослини і знайдіть вузол. Вузли- це "шишки" стебла, які стирчать. Просто обріжте трохи вище вузла, щоб стимулювати додатковий ріст і стимулювати цвітіння.

Пройде кілька місяців, перш ніж рослина випустить новий квітковий росток. За словами чоловіка, рослину потрібно трохи піддати стресу та поставити в кімнату, де температура вночі нижча.

Головне правило для орхідей

Більшість орхідей знову зацвітуть з легкістю, однак, Френкі сказав, що садівники мають пам’ятати одне правило.

Основна причина, чому люди ніколи не можуть змусити орхідею зацвісти, полягає в тому, що вони просто дають їй занадто багато води, забагато добрив і занадто багато догляду.

"Зменшіть кількість води, скоротіть добрива, зробіть прохолодніші ночі, і це стимулюватиме новий цвіт", - резюмував експерт.