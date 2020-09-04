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Назван тип боли, который требует срочного обращения к кардиологу

Автор: Светлана Мащенко

Врачи рассказали, при каком типе боли нужно бежать к врачу-кардиологу

Врачи назвали тип боли, который требует срочного обращения к кардиологу. Речь идет о продолжительной боли, а также некоторых других тревожных признаках.

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Так, по мнению специалистов Лондонского университета (Великобритания), к опасной боли в области грудной клетки относятся: продолжительная боль, дискомфорт в груди после физических нагрузок. Об этом пишет Medikforum.

"Любой, кто испытывает боль в груди на протяжении более 15 минут, должен вызвать скорую помощь", - уверены специалисты из Великобритании.

Врачи напоминают, что предотвратить развитие сердечных недугов помогут регулярные физические нагрузки. Особенно полезны они людям с ожирением, гипертонией, диабетом. Для них минимум три раза в неделю рекомендуются силовые упражнения, а также умеренные кардионагрузки - езда на велосипеде, плавание.

Но если при занятиях у вас возникают специфические признаки - учащается сердцебиение, появляется необычная одышка и дискомфорт в груди - это говорит, что к врачу нужно идти как можно скорее.

Ранее мы писали, что врачи научились определять скорую смерть пациентам по зрачкам.

Также сообщалось, что специалисты назвали самый опасный для сердца алкогольный напиток.

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