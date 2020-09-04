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Названо тип болю, який вимагає термінового звернення до кардіолога

Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли, при якому типі болю потрібно бігти до лікаря-кардіолога

Лікарі назвали тип болю, який вимагає термінового звернення до кардіолога. Мова йде про тривалий біль, а також деякі інші тривожні ознаки.

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Так, на думку фахівців Лондонського університету (Великобританія), до небезпечного болю в області грудної клітини відносяться: тривалий біль, дискомфорт у грудях після фізичних навантажень. Про це пише Medikforum.

"Будь-хто, хто відчуває біль у грудях протягом понад 15 хвилин, повинен викликати швидку допомогу", - впевнені фахівці з Великобританії.

Лікарі нагадують, що запобігти розвитку серцевих недуг допоможуть регулярні фізичні навантаження. Особливо вони корисні людям з ожирінням, гіпертонією, діабетом. Для них мінімум три рази в тиждень рекомендуються силові вправи, а також помірні кардіонавантаження - їзда на велосипеді, плавання.

Але якщо при заняттях у вас виникають специфічні ознаки - частішає серцебиття, з'являється незвичайна задишка і дискомфорт у грудях - це говорить, що до лікаря потрібно йти якомога швидше.

Раніше ми писали, що лікарі навчилися визначати швидку смерть пацієнтам по зіницях.

Також повідомлялось, що фахівці назвали найбільш небезпечний для серця алкогольний напій.

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