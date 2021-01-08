Назван самый распространенный симптом COVID-19: обнаружен у 86% пациентов

Потеря вкуса и нюха - самые "популярные" симптомы коронавируса (коллаж РБК-Украина)

Высокая температура, одышка, сухой кашель, потеря обоняния или вкуса, утомляемость - все это общие признаки COVID-19. Однако новое исследование показало, какой из этих симптомов является самым распространенным.

Так, согласно исследованию, опубликованному в Journal of Internal Medicine, у подавляющей части людей - 86%, если быть точным - страдающих от легкой формы COVID-19, наблюдались потеря обоняния и вкуса.

Интересно, что при этом только 4-7% людей с умеренной или тяжелой формой коронавирусной инфекции сообщили о потере запаха или вкуса.

Также была обнаружена связь между симптомами и возрастом пациента. Молодые люди, согласно исследованию, имеют более высокий уровень обонятельной дисфункции, чем пациенты старшего возраста.

Также одними из самых распространенных симптомов у пациентов с легкой формой COVID-19 являются: кашель, лихорадка и затрудненное дыхание. В то же время, пациенты с тяжелой формой испытывали "тяжелый респираторный дистресс", а поддаются болезни "чаще всего люди, страдающие на гипертонию, диабет, желудочные расстройства, почечные, респираторные, сердечные, печеночные и неврологические расстройства".

"Обонятельная дисфункция более распространена при легких формах COVID-19, чем при формах от умеренной до критической, и у 95% пациентов полностью восстанавливается обоняние через шесть месяцев после заражения", - отметил автор исследования, доктор медицинских наук Джером Р. Лечиен.

Добавим, что в исследовании приняли участие более 2500 пациентов из 18 европейских больниц.

Ранее сообщалось, что украинский врач назвал симптомы коронавируса, которые могут означать тяжелую форму.

Напомним, недавно японский врач рассказал о том, что легкая форма COVID-19 может вызвать необратимые последствия, которые могут стать страшнее самой болезни.