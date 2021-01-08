Названо найпоширеніший симптом COVID-19: виявлено у 86% пацієнтів

Втрата смаку і нюху - найбільш "популярні" симптоми коронавіруса колаж РБК-Україна)

Висока температура, задишка, сухий кашель, втрата нюху або смаку, стомлюваність - все це загальні ознаки COVID-19. Однак нове дослідження показало, який з цих симптомів є найпоширенішим.

Так, згідно з дослідженням, опублікованим в Journal of Internal Medicine, у переважної частини людей - 86%, якщо бути точним - які страждають від легкої форми COVID-19, спостерігалися втрата нюху і смаку.

Цікаво, що при цьому тільки 4-7% людей з помірною або тяжкою формою коронавірусної інфекції повідомили про втрату запаху або смаку.

Також було виявлено зв'язок між симптомами та віком пацієнта. Молоді люди, згідно з дослідженням, мають вищий рівень нюхової дисфункції, ніж пацієнти старшого віку.

Також одними з найпоширеніших симптомів у пацієнтів з легкою формою COVID-19 є: кашель, лихоманка й утруднене дихання. Водночас пацієнти з тяжкою формою відчували "важкий респіраторний дистрес", а піддаються хворобі "частіше за все люди, які страждають на гіпертонію, діабет, шлункові розлади, ниркові, респіраторні, серцеві, печінкові та неврологічні розлади".

"Нюхова дисфункція більш поширена при легких формах COVID-19, ніж при формах від помірної до критичної, і у 95% пацієнтів повністю відновлюється нюх через шість місяців після зараження", - зазначив автор дослідження, доктор медичних наук Джером Р. Лечієн.

Додамо, що в дослідженні взяли участь понад 2500 пацієнтів з 18 європейських лікарень.

Раніше повідомлялося, що український лікар назвав симптоми коронавірусу, які можуть означати важку форму.

Нагадаємо, нещодавно японський лікар розповів про те, що легка форма COVID-19 може викликати незворотні наслідки, які можуть стати страшніше, ніж сама хвороба.