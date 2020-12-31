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Легкая форма COVID-19 может вызвать необратимые последствия: будут страшнее самой болезни

Токио, Четверг 31 декабря 2020 15:02
Легкая форма COVID-19 может вызвать необратимые последствия: будут страшнее самой болезни
Врач назвал самые опасные осложнения после коронавируса (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Коронавирус в легкой форме не так безобиден, как кажется на первый взгляд. Симптомы со временем могут исчезнуть, но у пациента могут развиться неприятные и даже опасные последствия. И они не будут уходить в течении продолжительного времени.

Как рассказал японский врач Коити Хирахата из клиники Hirahata Clinic в Токио, последствия после легкой формы COVID-19 могут оказаться хуже, чем сама болезнь. Об этом пишут в издании РИА Новости.

Врач отметил, что у трети больных после легкой формы коронавируса были осложнения и они становились лежачими пациентами. Серьезные последствия наблюдались даже у тех, кто всего один день был с температурой или перенес COVID-19 практически бессимптомно.

У многих пациентов наблюдалось не менее трех симптомов осложнений, но самый распространенный – это слабость. На нее жалуется более 97% больных.

"Это состояние может продлиться всю жизнь или по крайней мере несколько лет. В легких случаях оно может закончиться через несколько месяцев", - отметил Хирихата.

На втором месте – подавленность и депрессии – они наблюдаются у 86% пациентов.

На третьем – туман в голове, состояние при котором невозможно сконцентрироваться, ухудшается память, неясное сознание, неспособность сформулировать мысль. Этот симптом наблюдается у 83% пациентов.

Также у пациентов бывают такие последствия болезни:

  • Головная боль - 77,4%
  • Боли во всем теле – 77,4%
  • Проблемы с дыханием – 73,3%
  • Бессонница – 71,3%
  • Потеря аппетита – 63%
  • Выпадение волос – 52,9%
  • Отсутствие обоняния – 35,2%
  • Потеря вкуса – 27,9%.

Как отмечает Хирахата, эти симптомы могут со временем ослабнуть, но не во всех случаях они могут исчезнуть бесследно. Основная группа, которая страдает от таких последствий – это молодые люди, до 40-50 лет. Они составляют 80% пациентов. Стоит отметить, что женщины сталкиваются с осложнениями в полтора раза чаще, чем мужчины.

Напомним, ранее мы писали о том, что генетик сделал заявление и модифицировании COVID-19.

А также рассказывали о том, что в ВОЗ развенчали популярный миф о витаминах при коронавирусе.

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