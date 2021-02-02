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Назван самый простой напиток для долголетия: стоит копейки

Вторник 02 февраля 2021 19:12
Назван самый простой напиток для долголетия: стоит копейки
Этот простой напиток поможет долго сохранить молодость (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Практически каждого человека интересует вопрос, как долго оставаться молодым и жить долго. Для этого нужно употреблять полезную пищу и пить правильные напитки. Одним из таких рецептов долголетия является употребление черного чая с лимоном. В чае содержится очень много антиоксидантов, а лимон помогает организму на 80% усваивать полезные вещества.

О бодрящем напитке долголетия рассказали учены из США изданию Express.

"Способность организма усваивать антиоксиданты из чая за счет лимона повышается примерно на 80 процентов", - заявляют ученые.

Помимо того, сок лимона, попадающий в напиток, отличается богатым составом из полезных для поддержания здоровья веществ. При употреблении чая с лимоном происходит получение определенных доз кальция, магния, витамина С, биофлавоноидов.

Если у вас нет противопоказаний, вы можете употреблять чай с лимоном регулярно и он станет для вас уникальным напитком долголетия, который стоит совсем недорого.

Кстати, перечисленные вещества в чае и лимоне могут эффективно поддерживать хорошее состояние сердца, помогают контролировать вес, улучшают пищеварение.

Как мы ранее сообщали, нутрициолог с 10-летним стажем Надя Андреева недавно перечислила продукты, которые вредят коже. Их стоит убрать из рациона, так как они могут вызывать акне или угревую сыпь.

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