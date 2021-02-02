Названий найпростіший напій для довголіття: коштує копійки

Цей простий напій допоможе довго зберегти молодість (фото: pixabay.com)

Практично кожну людину цікавить питання, як довго залишатися молодою і жити довго. Для цього потрібно вживати корисну їжу і пити правильні напої. Одним з таких рецептів довголіття є вживання чорного чаю з лимоном. У чаї міститься дуже багато антиоксидантів, а лимон допомагає організму на 80% засвоювати корисні речовини.

Про напій довголіття розповіли вчені з США виданню Express.

"Здатність організму засвоювати антиоксиданти з чаю за рахунок лимона підвищується приблизно на 80 відсотків", - заявляють вчені.

Крім того, сік лимона, який потрапляє в напій, відрізняється багатим складом з корисних для підтримки здоров'я речовин. При вживанні чаю з лимоном відбувається отримання певних доз кальцію, магнію, вітаміну С, біофлавоноїдів.

Якщо у вас немає протипоказань, ви можете вживати чай з лимоном регулярно і він стане для вас унікальним напоєм довголіття, який коштує зовсім недорого.

До речі, перераховані речовини в чаї й лимоні можуть ефективно підтримувати хороший стан серця, допомагають контролювати вагу, покращують травлення.

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