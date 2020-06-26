Назван самый полезный овощ: насытит, поможет похудеть и защитит мужчин

Врачи назвали самый полезный овощ, который к тому же вкусен и доступен украинцам - особенно в летний сезон. Речь идет про цветную капусту. Она содержит уникальные растительные соединения, которые в разы снижают риск развития ряда заболеваний, включая болезни сердца, диабет и рак, в том числе мужскую онкологию - рак простаты.

Диетологи ценят этот овощ и рекомендуют смело добавлять в рацион тем, кто придерживается диеты. Ведь в цветной капусте мало калорий, но очень много полезных веществ. Фактически, она содержит все витамины и минералы, которые нужны нашему организму. Овощ очень богат витаминами С, К, B6, калием, марганцем, магнием, фосфором, пишет Healthline.

Цветная капуста довольно богата клетчаткой, что полезно для здоровья в целом. Так, в одной чашке (128 граммах) овоща содержится 10% суточной нормы клетчатки. Клетчатка важна, потому что она питает здоровые бактерии в кишечнике, которые помогают уменьшить воспаление и улучшить пищеварения.

А потребление достаточного количества клетчатки может помочь предотвратить расстройства пищеварения, такие как запоры, дивертикулит и воспалительные заболевания кишечника. Диета с высоким содержанием клетчатки, такой как в цветной капусте, связана с более низким риском развития ряда заболеваний, включая болезни сердца, рак и диабет, ожирение.

Интересно, что цветную капусту не зря называют так. Хотя овощ и напоминает соцветие, огородники с опытом знают, что кроме классической белой капусты, она также может быть оранжевого, фиолетового и зеленого цвета.

Разнообразие цветной капусты (фото: pixabay.com)

Цветная капуста является отличным источником антиоксидантов, которые защищают клетки организма от вредных свободных радикалов и воспаления. Эти вещества замедляют рост раковых клеток, особенно толстой кишки, легких, молочной железы и простаты.

Кроме того, овощ богат холином - питательным веществом, с дефицитом которого сталкиваются многие люди. Холин участвует в развитии мозга и производстве нейротрансмиттеров, необходимых для здоровой нервной системы. Более того, он помогает предотвратить накопление холестерина в печени. А люди, что потребляют недостаточно холина, имеют более высокий риск заболеваний печени и сердца, в дополнение к неврологическим расстройствам, таким как слабоумие и болезнь Альцгеймера.

Отметим также, что цветную капусту легко добавить в свой рацион. Это вкусно, легко приготовить и может заменить продукты с высоким содержанием углеводов в нескольких рецептах.

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